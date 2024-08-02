Enerji projelerine yönelik 3 il için kamulaştırma kararları alındı

Yayımlanan karara göre, 'Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri Kapasite Artırım Projesi'nin yapımı amacıyla Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Evrencik RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Kırklareli'nde bulunan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.