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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 ilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Haber Merkezi
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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 ilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 YEKA belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.