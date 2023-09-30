Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 ilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 ilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 YEKA belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.