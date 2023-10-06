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EPDK 5 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti ve 2 şirketin de lisans süresini uzattı.

Haber Merkezi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 1 şirkete dağıtım lisansı verildi. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verilirken, 1 şirketin de lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi ve 2 şirketin de depolama lisansı süresi uzatıldı.