EPDK temmuz ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Resmi Gazete'nin 24 Haziran tarihli sayısında yayımlanan EPDK kararı ekindeki nihai tabloya göre mesken abonelerine sunulan elektriğin kilovatı Nisan 2023'te yayımlanan tabloya kıyasla 133.7261 kuruştan 134.1070 kuruşa çıkarıldı.

Aynı tablo esas alındığında, 1 Temmuz itibarıyla ticarethane abonelerine sunulan elektrik fiyatı ise 232.8404 kuruştan 233.2299 kuruşa yükseltildi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde 308.5924/kWh olan elektrik fiyatında Nisan 2023 tablosuna kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeşil tarifedeki elektrik fiyatlarında da Nisan 2023 tablosuna göre herhangi bir değişiklik gözlenmedi.