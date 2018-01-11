EPDK’dan üretim ve dağıtım lisansları

11 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)-Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Kılıç Enerji Üretim A.Ş’ye ,Yenice HES üretim tesisi için 49 yıl için üretim lisansı verildi. 38 megavat kapasiteli Yenice HES’in özelleştirilmesine ilişkin 18 Temmuz 2017’de yapılan ihalede en yüksek teklifi 130 milyon 300 bin lira ile Kılıç Enerji vermişti.

Kurul Adbülmecit Modoğlu A.Ş.’ye de Değirmendere, Karaçay, Kuzuculu ve Suçatı HES’leri için 49 yıllığına üretim lisansı verdi. Toplam 8.2 megavat gücündeki 4 HES’in 9 Eylül 2017’de yapılan ihalesinde, en yüksek teklif 30.5 milyon lira ile Abdülmacit Modoğlu A.Ş’den gelmişti.

EPDK ayrıca, Heda Elektrik Üretim Ltd.Şti’ye Oskara Regülatörü ve HES için, Meran Maraş Elektrik Üretim A.Ş.’ye Melih JES için, Na-Ta Enerji Üretim Pazarlama ve Ticaret Ltd.Şti’ye Alınyayla Regülatörü ve HES için üretim lisansı, Ankara Dökümcüler İhtisas OSB tüzel kişiliğine de OSB dağıtım lisansı verdi.