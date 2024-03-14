Gabar ve Karadeniz’de yeni sondaj yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, restorasyon ve renovasyon çalışmalarıyla aslına uygun yeniden inşa edilen Rami Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu. Kütüphanede gençlerle sohbet eden Bakan Bayraktar, enerji sektörü, petrol ve doğal gazda yeni keşiflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petrol ve doğalgazda arama çalışmalarının 2024 yılında da devam edeceğini açıklayan Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim enerjideki en temel problemimiz dışa bağımlılık.

Bunu azaltmak için kendi kaynaklarımızı aramamız lazım. Petrolü, doğal gazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Bizim gecemiz gündüzümüz, bütün motivasyonumuz Türkiye'nin mutlaka dışa bağımlılığını kırmak.”

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının 2024 yılında da süreceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “2024’te Gabar’da ümitli olduğumuz, Hakkari’de ümitli olduğumuz 2 tane çok önemli arama sondajımız olacak.

Karadeniz’de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden, mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız.” Yeni arama çalışmalarıyla amacın, dışa bağımlılığı azaltmak olduğunun altını çizen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim grand stratejimiz şu: Türkiye’nin artan enerji talebini karşılarken dışa bağımlılığı azaltıp, Türkiye’yi 2053’de karbon nötr bir ekonomi haline getirmek.”

Şampiyonlar ligine taşıyacak

Nükleer santral inşaatının da devam ettiğini söyleyen Alparslan Bayraktar, “Şu anda nükleer santralimiz büyük bir hızla yükseliyor, 4 tane reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir projeyle, Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor. Bizi adeta Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak bir alan” ifadelerini kullandı.