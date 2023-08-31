Gabon'daki darbe petrol piyasasından endişe yarattı

Dün 85,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 85,16 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,61 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve negatif haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş ise ülkede talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ham petrol stoklarında geçen hafta 10 milyon 600 bin varil düşüş kaydedildi.

Gabon darbesi endişe yarattı

Öte yandan, Sahra Altı Afrika'nın altıncı büyük petrol üreticisi Gabon'daki askeri darbe piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Gabon'un 2 milyar varil kanıtlanmış ham petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. OPEC'in temmuz ayına ilişkin verilerine göre, Gabon'un günlük ortalama ham petrol üretimi 211 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 85,41 ile 85,72 dolar aralığının direnç, 85,10 ile 84,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.