Gine Körfezi Boru Hattı Projesi için imzalar atıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 3 günlük ziyaret için Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya gitti. Ziyaret kapsamında Tinubu ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Gine Körfezi Boru Hattı Projesi için anlaşma imzaladı.

Tinubu, yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasının doğal gaz arama ve istihdam için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Mbasogo ise Nijerya ile ikili ilişkilerin uzun yıllar boyunca ödüllendirici olduğunu kaydetti.

Mbasogo, anlaşmanın imzalanmasının Afrika'nın kalkınması için stratejik olduğunu ifade etti.