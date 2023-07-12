IDS Enerji’den 5 milyon $ yatırım

Türkiye’nin güneş paneli için ithal ettiği stratejik bileşeni üreterek, bu sektörde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini kaydeden IDS Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selim Çelik, güneş panellerinin önemli bileşeni olan “eva film” için Türkiye’nin 250 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştirdiğini, IDS Enerji’nin yerli üretimde yüzde 20’yi bulan pazarın yüzde 10’luk kısmını karşılayacağını bildirdi.

Selim Çelik, AOSB’deki 4 bin metrekarelik kapalı alanda yaptıkları yatırımla Türkiye’nin 3’üncü eva film üreticisi olarak yıllık 15 milyon metrekare üretim gerçekleştireceklerini, ayrıca 125 megavatlık üretim gerçekleştiren panele denk gelecek 250 bin güneş paneli çerçevesi üretimi hedeflediklerini kaydetti.

Hedef, ithalatı azaltmak

Güneş enerjisi paneli üreticilerinin eva film için yılda 250 milyon dolarlık ithalat yapmak zorunda kaldıklarını anımsatan Çelik, şöyle devam etti: “Eva film ile bu ithalat rakamını azaltırken müşterilerimize güneş enerjisi paneli çerçevelerini de kuruluma hazır halde ulaştıracağız.

Belli başlı markalara güneş paneli çerçevesi ve eva film verecek, onların hazır panellerinin satışını gerçekleştirerek sektördeki gücümüzü artıracağız. EPC firmalarına sektördeki 10 yılı aşkın bir sürede edindiğimiz tüm bilgi birikimini aktararak mühendislik hizmetleri başta olmak üzere her tür danışmanlık hizmeti de vererek sektörün önemli oyuncularından biri olacağız.”

EPC firması olarak 10 yılı aşan sürede 300 MW’nın üzerinde GES santrali kurulumu gerçekleştirerek önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarını ve bu tecrübelerini ithalatı ikame edecek üretime yönlendirmek için yatırım kararı aldıklarını açıklayan Selim Çelik, güneş enerjisi panellerinin stratejik bir bileşeni olan eva film ve güneş paneli çerçevesiyle, panel üreticilerinin önemli bir çözüm ortağı olacaklarına dikkat çekti.

Çelik, bugüne kadar doğru ürün seçimleri yaparak en iyi markaların bayiliklerini aldıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Bugüne kadar bölgede, Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da Ege’nin doğusunda, İç Anadolu'da birçok firmaya malzeme temin ettik. Şimdi hem sanayici hem de ürün tedarik kimliğimizle varız.

Güneş panellerinin önemli bir malzemesi olan eva filmin tamamı yurt dışından ithal ediliyordu. Eva film üretimi gerçekten zor bir iş. Şu an, ülkemizde eva film üreten iki firma var. Biz üçüncü üreticiyiz. Ülkemizin bu alandaki ithalata bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Eva film üretimi zor, içerisinde çeşitli kimyasalları barındırıyor.

Özel reçetesi olan ürünü oluşturmak, bunu iklim şartlarına göre uyarlamak ve kalitede sürekliliği sağlamak ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyor. IDS Enerji olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi, network ile biz bunu başardık.” EPC firmalarını rekabetçi fiyatlarla destekleyeceklerini kaydeden Çelik, doğru ürünleri doğru kombinasyonlarda almak isteyenlerin adresinin IDS Enerji olacağını ifade ederek, “Üretimleri mizi tüccar mantığıyla al-sat olarak yapmıyoruz. Sonuçta bir tesis kuruluyor, bir proses oluşuyor.

Bu prosesesin bütün parametrelerinin doğru, birbirine uyumlu ve kaliteli olması lazım. Fiyatlarımız rekabetçi olacak. Aynı zamanda sattığımız her ürünün de arkasında satış sonrası desteğini vereceğiz. Sektöre farklı bir hava katarak hem üretici kimliğimizi hem de ürün tedarikçi kimliğimizle sektörün içinde var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dış pazarlara açılacak

AOSB’de iş kapasitesini artırdıkça tesisi büyütecek adımlar da atacaklarını kaydeden Selim Çelik, dış pazarlara da açılmak istediklerini vurgulayarak, “Gerek eva film gerekse güneş enerjisi paneli çerçevesi üretimi için iddialıyız. İhracatta komşu ülkeler ve Orta Doğu ülkelerinin en önemli pazarımız olmasını bekliyoruz” diye konuştu.