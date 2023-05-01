IEA Başkanı: Yenilenebilir enerji kârı yükseldi savaşlara neden değil çözüm

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya’nın Uk­rayna’yı işgalinden sonra dünyanın büyük bir enerji krizine girdiğini anımsattı.

Enerji kaynakları tedari­kinde tek bir ülkeye bağım­lı olmanın küresel bir ener­ji krizine sebep olduğunu dile getiren Birol, ülkele­rin enerji kaynaklarını çe­şitlendirilmesi gerektiği­ne işaret etti: "Rus işgalin­den sonra dünya büyük bir enerji krizine girdi. Bunun da nedeni son derece ba­sit çünkü Rusya, dünyanın bir numaralı enerji ihra­catçısı, petrolde, doğalgaz­da, kömürde çok önemli bir oyuncu. Yine uranyumda çok ciddi bir paya sahip. Bu bakımdan Rusya’nın attı­ğı ve Rusya’ya karşı atılan adımlar, dünya enerji krizi­ni getirdi. Ülkeler enerjide bir ülkeye çok fazla bağım­lı olmamalı. Bunu çeşitlen­dirmek lazım. B krizden çı­kan en önemli ders bu. Yeni­lenebilir enerji bu krizden sonra önem kazandı. Yeni­lenebilir enerjinin savaşla­ra neden değil çözüm oldu­ğunu gördük. İnsanlar yeni­lenebilir enerjinin ülkeleri içerisinde üretildiğini bir kez daha kavradılar."