IEA Başkanı: Yenilenebilir enerji kârı yükseldi savaşlara neden değil çözüm
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra dünyanın büyük bir enerji krizine girdiğini anımsattı. Birol, "Yenilenebilir enerjinin savaşlara neden değil çözüm olduğunu gördük. İnsanlar yenilenebilir enerjinin ülkeleri içerisinde üretildiğini bir kez daha kavradılar" dedi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra dünyanın büyük bir enerji krizine girdiğini anımsattı.
Enerji kaynakları tedarikinde tek bir ülkeye bağımlı olmanın küresel bir enerji krizine sebep olduğunu dile getiren Birol, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirilmesi gerektiğine işaret etti: "Rus işgalinden sonra dünya büyük bir enerji krizine girdi. Bunun da nedeni son derece basit çünkü Rusya, dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı, petrolde, doğalgazda, kömürde çok önemli bir oyuncu. Yine uranyumda çok ciddi bir paya sahip. Bu bakımdan Rusya’nın attığı ve Rusya’ya karşı atılan adımlar, dünya enerji krizini getirdi. Ülkeler enerjide bir ülkeye çok fazla bağımlı olmamalı. Bunu çeşitlendirmek lazım. B krizden çıkan en önemli ders bu. Yenilenebilir enerji bu krizden sonra önem kazandı. Yenilenebilir enerjinin savaşlara neden değil çözüm olduğunu gördük. İnsanlar yenilenebilir enerjinin ülkeleri içerisinde üretildiğini bir kez daha kavradılar."