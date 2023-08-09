"Jeotermal zenginliğimizle dünya lideri olabiliriz"

Avrupa’da lider, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Türkiye’nin jeotermal kaynak zenginliğini entegre kullanım ile daha fazla katma değere dönüştürülebileceğini belirten Kındap, "Petrol ve jeotermal kaynak arama, teknik ve mühendislik açıdan birbirine çok yakın.

Ancak ülkemizin bir ilinde petrol bulunduğunda toplumun pek çok kesiminden ve basın yayın kuruluşlarından sevinç nidaları işitirken, aynı sevincin pek çok farklı alanda değer yaratabilen jeotermal bulunduğunda yaşanmadığını görüyoruz. Halbuki, jeotermal kaynakların bulunduğu bölgede sağladığı istihdam olanakları, elektrik üretiminden seracılığa, konut ısıtmadan balıkçılığa kadar geniş bir alanda kullanım imkanı ve ekonomimize sağladığı katkı düşünüldüğünde; bu kaynaklardan daha fazla yararlanılması çevresel ve ekonomik hedeflerimiz açısından önem arz ediyor" diye konuştu.

"Anadolu bir jeotermal cennetidir

Anadolu'n"un jeotermal potansiyeli hakkında konuşan Kındap, şöyle konuştu: "Enerji üretimi, konut ısıtması, seracılık ve turizmde 5 bin megavat seviyesinde jeotermal kullanımı olan Türkiye'nin, keşfedilmiş kaynak potansiyeli 62 bin megavat. Anadolu bir jeotermal cennetidir. Bu toprakların petrolü jeotermaldir. Türk jeotermal sektörü yatırımcıları, mühendislik birikimi, insan kaynağı ve finansman gücü ile bu büyük vizyonun parçası olmaya hazırdır.