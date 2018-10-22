JESDER’in zirvesinde bayrak değişimi

22 Ekim 2018

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği’nin (JESDER) yönetim kurulu yeniden şekillendi. Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, JESDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Üç yıldır JESDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ufuk Şentürk ise görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sayman olarak devam edecek.

JESDER’in yeni Yönetim Kurulu şöyle oluştu: Ali Kındap (Yönetim Kurulu Başkanı), Ufuk Şentürk (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sayman), Mehmet Şişman (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Serhat Dinç (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Murat Solmaz (Yönetim Kurulu Sekreteri).

JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Ufuk Şentürk’e teşekkür ederek şunları söyledi: “Jeotermal enerji, yerli, yenilenebilir, temiz bir enerji kaynağı olarak Türkiye için yaşamsal öneme sahiptir. Ülkemiz bunun bilinciyle son yıllarda jeotermal enerjide büyük bir atılım gerçekleştirerek kurulu gücünü 1.212 MW’ye çıkardı. JESDER’in hedefi, 4.000 MW’lık potansiyeli Türkiye’nin hizmetine sokarak jeotermal enerjide dünya liderliğine yükselmektir. Devletimizin destekleriyle bu hedefe ulaşacağımıza olan inancım tamdır.”

JESDER eski Başkanı Ufuk Şentürk ise Ali Kındap’a başarı dileyerek şöyle dedi: “JESDER, kuruluşundan bu yana geçen üç yıl gibi kısa sürede, Türkiye’nin jeotermal elektrik enerjisi potansiyelini gerçeğe dönüştürmekte büyük adımlar attı. Genel Başkan olarak görev yaptığım dönemde Türkiye’nin jeotermal elektrik enerjisinde dünya dördüncülüğüne yükseldiği görmenin onurunu yaşıyorum. Görevimi devrettiği Sayın Ali Kındap’ın liderliğinde sektörün daha da büyüyerek Türkiye’yi geleceğe taşıyacağına inanıyorum.”

JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, 1968 yılında Çankırı’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına GAMA Şirketler Grubu’nda başlayan Kındap, Meteksan AŞ ve Güriş Mühendislik İnşaat ve Mühendislik AŞ’de görev yaptı. 2008 yılında Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak Zorlu Enerji Grubu’na katılan Ali Kındap, 2011 yılından itibaren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’de Termik Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ise Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür olarak atandı.