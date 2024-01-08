Karatay'da 12 milyon kilowatt enerji tasarrufu

Çevreci ve yenilenebilir enerjiye dair birçok projeyle Karatay’ı geleceğe taşıdıklarına vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “En büyük hedefimiz temiz doğa, mutlu bir gelecek” dedi. Yürütülen çalışmalar ve projelerle hem çevreyi koruyan hem de ekonomi ile üretime katkı sağlayan Karatay Belediyesi, bugüne kadar 42 binin üzerinde konutta Sıfır Atık konusunda bilgilendirici eğitimler verdi.

Çevreci projeler kapsamında Karatay genelinde 2023’te 3 bin 700 ton ambalaj atığı toplanırken, 215 farklı noktada oluşturulan Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri Geri Dönüşüm Kumbarası ile aylık ortalama 11 ton tekstil atık ekonomiye kazandırılıyor. Toplanan atıklar sayesinde 37 bin 756 ağacın kesilmesini önlendi, 441 bin 626 kg sera gazı salınımı önlemiş oldu, 1 milyon 535 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı. 12 milyon 653 bin kilowatt enerji tasarrufu sağlandı.

Park aydınlatması güneşten

Karatay Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında yer alan 2 adet güneş enerji santrali de ilçeye önemli katma değer sağlıyor. Toplamda 1,8 megawatlık olan güneş enerji santralleri sayesinde Karatay Belediyesi, belediye hizmet binası başta olmak üzere ilçenin bütün park ve tesislerin aydınlatmasını söz konusu tesislerden karşılıyor. Bölgenin oldukça yüksek olan güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek amacıyla kurulan 2 güneş enerji santralinden yılda yaklaşık 2,5 milyon liranın üzerinde bir kazanç sağlanıyor. Toplamda 1.8 KW güç üreten söz konusu GES‘ler sayesinde 1470 tonu aşan sera gazı salımının da önüne geçiliyor.