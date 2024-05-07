Karpowership, Petrobras ile Amerika kıtasında doğal gaz projeleri geliştirecek

Karadeniz Holding Enerji Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karpowership ve Petrobras'ın imzaladığı anlaşma, Amerika kıtası genelinde enerji endüstrisinin talebini karşılamak ve arzı garanti altına almak için deniz üzerinde ve karada doğal gazın sıvılaştırılması, doğal gaz ve sıvı yakıt (LNG) depolanması ve yeniden gazlaştırılması programlarını içeriyor.

Karpowership, 2022'den bu yana Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde temiz ve kesintisiz elektrik üretiyor. Bu üretim ile Brezilya'nın enerji güvenliğini desteklerken, ülkenin sosyoekonomik gelişimine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dünyanın en hızlı hayata geçirilen LNG-to-Power projesi olma özelliğini taşıyan Brezilya'daki 560 megavat kapasiteli Powership projesine ek olarak, Karpowership'in ülkede iki güneş santrali bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, Petrobras ile yaptıkları iş birliğinin, Güney Amerika'daki yatırım merkezleri Brezilya'ya olan uzun vadeli taahhütlerini pekiştirdiğini belirterek, 'Bu hem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biriyle yeni iş stratejileri üzerinde birlikte çalışmak hem de Brezilya toplumuna ve Amerika kıtasına sunduğumuz hizmetleri genişletebilmek için bir fırsat olacak.' ifadesini kullandı.

Yılmaz, uluslararası ESG (Çevre, Toplum, Devlet) uygulamalarında en iyi örnekleri esas alarak, Brezilya'da denizcilik, yakıt ve enerji sektörlerinde yeni istihdam yaratmaya kararlı olduklarının da altını çizdi.

Şirket ayrıca, gelecek yıllarda yenilenebilir projelere ve yeşil teknoloji girişimlerine yeni yatırımlar yapmayı hedefliyor.