LPG'ye zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 81 kuruşluk fiyat artışı oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

Otogaz ise 21.76 TL'den satılıyor.