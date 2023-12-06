Motorin ve benzine indirim geliyor mu?
Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla yeniden 80 doların altına geriledi. Bu da akaryakıtta indirim beklentileri doğurdu.
Haber Merkezi
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Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla yeniden 80 doların altına geriledi. Bu da akaryakıtta indirim beklentileri doğurdu.
İŞTE 6 ARALIK BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
6 ARALIK 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 37,12 TL
LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 40,68 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 40,67 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL