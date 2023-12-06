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Motorin ve benzine indirim geliyor mu?

Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla yeniden 80 doların altına geriledi. Bu da akaryakıtta indirim beklentileri doğurdu.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla yeniden 80 doların altına geriledi. Bu da akaryakıtta indirim beklentileri doğurdu.

İŞTE 6 ARALIK BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

6 ARALIK 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 37,12 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 40,68 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 40,67 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL