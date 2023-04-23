Motorine indirim sinyali: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Nisan 2023)
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından motorine salı günü indirim bekleniyor. Peki 23 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent Petrol, bugünkü yüzde 1.22 artışın ardından şu sıralarda 81.76 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul
Motorin litresi 20.18
Benzinin litresi 21.25
Ankara
Motorin litresi 20.54
Benzinin litresi 21.6
İzmir
Motorin litresi 20.62
Benzinin litresi 20.57