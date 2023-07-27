Motorine zam bekleniyor
Motorin grubunda 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.
Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. 25 Temmuz'da benzine, 26 Temmuz'da ise otogaza zam geldikten sonra, motorinde de yeni bir zam bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litresi, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce 20 liranın altındaydı. Motorinin litre fiyatı, 2 ayda 17 liraya yakın zamlandı.
Benzinin litresi ise ortalama 36,05 satılıyor.