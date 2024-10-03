Nijerya'nın rafineri sayısı yetersiz kaldı: 2023'te 20,3 milyar litre petrol ithal edildi

Rafineri sayısı yetersiz kalan Nijerya geçen yıl 20,3 milyar litre petrol ithal etti. Nijerya'nın geçen yıl 4,94 milyar litre de dizel ithal ettiği aktarılan NBS raporunda, "Bu, 2022 yılında kaydedilen 4 milyar litreye kıyasla yüzde 23,6'lık bir artışa işaret ediyor" ifadesine yer verildi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor. Hükümet, daha önce, petrol ürünleri ithalatına aylık 600 milyon dolar harcandığını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı. Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,11 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 900 nairaya (0,54 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı. Ülkede 1 Ağustos'tan bu yana hayat pahalılığına karşı protestolar sürüyor.