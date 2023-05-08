Norm güneş panelleriyle 3 milyon kWh enerji üretti
Otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere yedek parça, beyaz eşya, elektronik, teknoloji, mobilya, inşaat ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren Norm Holding'in Başkanı Fatih Uysal, İzmir ve Salihli’de bulunan güneş panelleri ile 3 milyon Kwh yenilenebilir enerji ürettiklerini vurguladı.
İZMİR
Otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere yedek parça, beyaz eşya, elektronik, teknoloji, mobilya, inşaat ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren Norm Holding'in Başkanı Fatih Uysal, iklim değişikliğini hafifletmek ve bu değişikliğin kontrol altına alınmasının 21. yüzyılın ana zorlukları arasında yer aldığının altını çizdi. Uysal, “Küresel ısınmayı sınırlandırmada başarılı olabilmek için, dünya hiç vakit kaybetmeden enerjiyi verimli kullanmalı ve aynı zamanda hareket, ısınma ve soğutma süreçlerini temiz enerji kaynakları kullanarak yürütmelidir” dedi.
Norm Holding olarak tüm faaliyetlerini çevresel etkilerini azaltmak için iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade eden Uysal, “Bu kapsamda enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya odaklanıyoruz.
Norm Holding sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğal kaynakların minimum seviyede kullanımını hedefleyerek, holding hedeflerimizi belirledik ve 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuz ile paydaşlarımıza duyurduk” dedi.
Yenilenebilir kaynaklardan enerji satın alımı için planlamalar yaptıklarını, rüzgâr ve güneş gibi kaynaklardan enerji üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uysal, İzmir ve Salihli’de bulunan güneş panelleri ile 3 milyon Kwh yenilenebilir enerji ürettiklerini vurguladı.
21’i yurtiçi,4’ü yurtdışı olmak üzere toplam 25 yerleşkede ve 13 şirkette karbon ayak izi ölçümlerini 2021 yılı için tamamladıklarını, holding ve bağlı şirketler için belirledikleri iklim hedefleri ile 2030 yılında 2021 yılına göre yüzde 50 emisyon azaltımı, 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, “ İklim krizi ile mücadele kapsamında 2022 yılı içerisinde bilim temelli hedeflerimizi belirleme çalışmalarımızı, hesaplama süreçlerimizle eşzamanlı olarak devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.