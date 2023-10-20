Petkim’in pozitif performansı sürüyor

Petkim, ikinci yarıda performansını arttırıyor. Yılın ikinci yarısında artan petrol fiyatlarının nafta fiyatlarını arttırması ve ürün fiyatlarının da yükselmesiyle hem stok karı hem de uyguladığı optimizasyon stratejileri ile daha pozitif bir performans gösteriyor.

SOCAR Türkiye’nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü (vekaleten) Kanan Mirzayev, şirketin finansal performansını anlattı. Mirzayev, “2024 yılı için daha da olumlu bir görünüm beklemekle birlikte net konuşabilmek için yıl sonu finansal sonuçlarımızı görmek istiyoruz” dedi.

“İkinci yarıda daha pozitif performans gösteriyoruz”

Petrokimya sektörü nasıl bir yıl geçiriyor? Sektöre de bağlı olarak PETKİM’in performansını değerlendirir misiniz?

Petrokimya sektörü geçen yılın başından itibaren global piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilenerek önceki yıllara nazaran çalkantılı bir dönem geçiriyor. Nihai ürün fiyatlarının düşmesine karşılık, hammadde fiyatlarında benzer bir düşüş yaşanmadığı için sektörün kar marjları daraldı.

Tüm dünyada yaşanan enflasyonist ortam, ekonomilerde yavaşlama ve durgunluk endişeleri oluşturdu. Bu da petrokimya sektöründe talebin yavaşlamasına neden oldu. 2021 yılında petrokimya sektöründe tarihi zirvelere ulaşan marjlar, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren keskin düşüş yaşadı. Bu yıl da talepteki daralma devam ediyor.

“Global faiz politikalarındaki değişim önemli”

Küresel düzeyde arz artışı ucuz ihracata yol açtı ve yetersiz talep, rekabeti zorlaştırdı. Petrokimya sektöründe yatırımlar da yavaşladı. Talepteki durgunluk, arzdaki artış, düşük kar marjları ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle PETKİM, yılın ilk yarısında istediği finansal sonuçlara ulaşamadı. Ancak, yılın ikinci yarısında hem stok karı hem de uyguladığı optimizasyon stratejileri sayesinde daha pozitif bir performans gösteriyor.

PETKİM’de bu yıl sonu ve 2024 yılı beklentileriniz neler?

Global piyasalarda yaşanan talepteki durgunluk ve çoğu petrokimya ürününde yaşanan arz fazlası PETKİM’in 2023 yılının ilk yarısında performansının zayıflamasına sebep oldu. Yılın ikinci yarısında artan petrol fiyatlarının nafta fiyatlarını arttırması ve ürün fiyatlarının da yükselmesiyle PETKİM hem stok karı hem de uyguladığı optimizasyon stratejileri ile daha pozitif bir performans gösteriyor.

2024 yılı için daha da olumlu bir görünüm beklemekle birlikte net konuşabilmek için yıl sonu finansal sonuçlarımızı görmek istiyoruz. 2024 yılında hem sektörün hem PETKİM’in performansını, global olarak faiz politikalarındaki değişimler, başta Çin olmak üzere ülkelerin talepleri ve enerji fiyatları belirleyecek.

STAR Rafineri için 2023 sonu ve 2024 yılı performans beklentiniz nedir?

Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan ve yurt içinde yüzde 19,5 pazar payına sahip olan STAR Rafineri 2022 yılında karlılık açısından başarılı bir performans sergiledi. 2023’te de bu performansın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Brent petrol ve diğer bölgeler arasındaki açılan fiyat farklılıkları, hammadde açısından bizi olumlu etkiledi ve FAVÖK’ün planlanandan daha iyi olmasının ana sebebi oldu. 2024 yılı için de bu başarılı performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

STAR Rafineri’de kapasite 13 milyon tona çıkarılacak

TAR Rafineri’de ilave kapasite artışı olacak mı?

STAR Rafineri, kuruluşundan bu yana rafineri dizaynındaki optimizasyon imkanlarını kullanarak, küçük yatırımlarla önemli kapasite artışları gerçekleştirdi. Rafineri kapasitesi 10 milyon tondan 12 milyon tona artırıldı. 2024 yılında kapasitenin 13 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Sonuç olarak hem PETKİM hem de STAR Rafineri için mevcut piyasa koşullarında ve beklenen global trendler doğrultusunda pozitif bir görünüme sahip olduğumuzu belirtebiliriz. Elbette ki bu tahminlerimiz, global ekonomik ve siyasi dinamiklere bağlı olarak değişebilir. Ancak şu anki verilere dayanarak şirketlerimizin performansını sürdürdüğünü ve büyümeye devam ettiğini söyleyebiliriz.