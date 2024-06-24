Petrol fiyatları ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi

ICE'de Brent ham petrolünün vadil fiyatı Cuma günü %0,6 düştükten sonra bu sabah 6 sent gerileyerek 85,18 doolar oldu. NYMEX'de Teksas ham petrol vadeli işlemleri 8 sent düşüşle varil başına 80,65 dolar seviyesinde.

IG analisti Tony Sycamore, "ABD doları bu sabah yükselişle açıldı ve Cuma gecesi daha iyi gelen ABD PMI verileri ve Fransa seçimleri öncesindeki siyasi endişelerin ardından yükselişe geçmiş görünüyor" dedi.

ANZ analistleri de yayınladıkları yatırımcı notunda, ABD ham petrol stokları düşerken benzin talebinin yedinci hafta üst üste arttığını ve jet yakıtı tüketiminin 2019 seviyelerine döndüğünü ifade ettiler.

Warren Patterson liderliğindeki ING analistleri ise, spekülatörlerin de yaza doğru petrole karşı daha yapıcı hale geldiğini ve ICE Brent'teki net-uzun pozisyonlarını artırdığını vurguladılar,