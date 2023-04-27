Petrol yatay seyretti

Petrol yavaşlayan taleple ilgili endişelerin piyasa üzerinde baskı kurmasıyla yaşadığı iki günlük yüzde 6’lık düşüşün ardından yatay seyretti.

ABD ham petrolü varil başına 74 doların üzerinde işlem görürken OPEC+’nın Nisan başında aldığı sürpriz üretim kesintisi kararının piyasaları gafil avlamsının ardından elde ettiği tüm kazançları geri verdi.

İşlemeyi azaltmayı değerlendiriyorlar

Yakıt piyasaları zayıflık belirtileri gösterirken Asya’da bazı rafinerilerin kâr marjları düştükçe işlemeyi azaltmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Yatırımcılar, ABD’nin daha sıkı para politikası ve Çin’in yeniden dirilmesi gibi çelişkili faktörlere tepki verirken petrol geçtiğimiz seanslarda dalgalı bir seyir izlemişti. Buna ek olarak piyasa Rusya’dan gelen enerji akışlarını ve Ukrayna’daki savaşın yaptırımlarının sonuçlarını takip ediyor.

Commonwealth Bank of Australia Madencilik ve Enerji Emtiaları Araştırma Direktörü Vivek Dhar, “Düşen rafinaj marjları ve Çin’in emtia yoğun ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin endişeler petrol üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ekonomik yavaşlama ve ABD bankacılık sisteminin sağlığına dair endişeler düşüş eğilimini artırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Yavaşlayan taleple ilgili endişeler petrol için büyük ölçüde yükseliş etkisi gösterebilecek ABD stok raporunu gölgede bıraktı. Ülkenin ham petrol stokların geçtiğimiz hafta 5 milyon 50 bin varil azalırken, benzin ve damıtılmış ürün arzı geriledi.

Haziran vadeli ABD ham petrol Çarşamba günü yüzde 3,6 düşüşle kapatması sonrası yüzde 0,4 artışla 74,60 dolara yükseldi.

Haziran vadeli Brent petrol yüzde 0,5 artışla 78,11 dolara yükseldi.