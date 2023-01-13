RHG EnerTürk Enerji 2023'te hedef büyüttü

Yenilenebilir enerji dünyasında yatırımları ile adından söz ettiren RHG EnerTürk Enerji 2023 strateji toplantısını tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

RHG EnerTürk açıklamasına göre, Türkiye çapında kurduğu 13 farklı RES, HES ve GES santralleriyle toplam kurulu gücü 534MW olan ve önümüzdeki dönemde 1200 MW güce ulaşmayı hedefleyen RHG EnerTürk Enerji, 2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 stratejileri için tüm çalışanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada toplantının açılışındaki RHG EnerTürk Enerji’nin 2022’de gerçekleştirdiği yatırım ve projelere ilişkin değerlendirmesine yer verilen RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, "Son 4 sene içerisinde 270 MW’ın üzerinde kapasite artışı, yaklaşık 300 milyon dolar yatırım tutarı, toplamda ulaşılan 534 MW’lik kurulu gücümüz ve orta vadede 1200 MW kurulu güce ulaşma hedefimizle grubumuzun ve faaliyet gösterdiğimiz sektörün en değerli markası olmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 yılında gerçekleştirilen elektrikli araç şarj istasyonları yatırımına da değinen Beyla, "Yenilenebilir enerji alanındaki üretimimizin her aşamasında çevre dostu ve yüksek verimli projelere imza atarak, petrol türevlerine ve fosil yakıtlara bağımlılığı minimuma indirerek, yılda yaklaşık 700 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz.

Dünya pazarında senede 10 milyon adeti bulan ve hızla da artmaya devam eden elektrikli araç sektörünün de ihtiyaçları için şarj çözümü üreten şirketimiz, elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı alan ilk firmalar arasında yer alarak, kullanıcılarına rahat, hızlı ve güvenilir şarj imkanı sunuyor" açıklamasında bulundu.

Beyla, mevcut grup şirketlerinde de enerji maliyetlerini minimuma indirmek için çalışmalar yapıldığını belirterek, bu alanda öz tüketimi karşılamaya yönelik fabrika çatı panel çalışmalarıyla Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yer alan şirketlerin enerji ihtiyacının önemli ölçüde karşılanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye çapında on farklı ilde yer alan hidroelektrik, rüzgar ve güneş santralleri yetkililerinin de katıldığı RHG EnerTürk Enerji 2023 Strateji Toplantısı, katılımcıların sunumları ve değerlendirmelerle devam etti.