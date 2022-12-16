Rus petrolü Hindistan'a akıyor

Financial Times Gazetesi Rus ham petrolünün Hindistan'a batılı şirketlerin sigortaladığı tankerlerle tava fiyatın altında sevk edildiğini yazdı.

Bu durum Moskova'nın G7'nin uyguladığı tavan fiyat kapsamında satışları engelleme sözünden döndüğünün ilk işareti.

Financial Times'ın nakliye ve sigorta kayıtlarından yaptığı analize göre, Rus Lider Putin'in Moskova'nın tavan fiyat uygulamasına uyan hiçbir ülkeyle anlaşma yapmayacağı yönündeki açıklamasına rağmen, tavan fiyat uygulamasının başladığı 5 Aralık'tan bu yana en az yedi Rus ham petrol kargosu batılı şirketlerin sigortaladığı tankerlere yüklendi.

Bu ay uygulamaya konulan tavan fiyat kapsamında Rus ham petrolünün alıcıları, küresel deniz ticaretinin temelini oluşturan sigorta ve brokerlik gibi batılı hizmetlere ancak varil başına 60 doların altında ödeme yaptıklarını kanıtladıkları takdirde erişebiliyor.

Moskova, alıcıların yüksek oranda indirimli ham petrolü batı sigortalı tankerlerle Asya'daki pazarlara göndermesine izin verirse, sektörün yeni yılda kıtlık yaşanacağına dair endişeleri hafifleyebilir.

Yedi tanker saptandı

FT yedi tankeri, navlun veri ve analiz şirketi Kpler'in kargo verilerini kullanarak belirledi. Sadece Rusya ile ihracat altyapısını paylaşan Kazakistan'dan gelmeyen ham petrol taşıdıklarına dair yüksek güven duyulan gemileri içeriyor.

G7 tarafından belirlenen fiyat sınırı, arz sıkıntısını önlemek için Rus petrolünün akışını sürdürmek, Ancak Kremlin'in gelirlerini düşürmek amacıyla varil başına 60 dolar ya da daha düşük bir fiyatla tasarlandı.

Putin geçen hafta Rusya'nın tavan fiyatı destekleyen ülkelere "satış yapmayacağını" söyledi ve Moskova'nın Avrupa'ya doğal gaz tedarikinde olduğu gibi üretimi kısarak misilleme yapabileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarı Vitol, Kasım ayında yaptığı açıklamada, yeterli tankere ulaşmakta zorlanması halinde Rusya'nın deniz yoluyla ihracatının günde 1 milyon varile kadar, yani yaklaşık beşte bir oranında düşmesini beklediğini söyledi.