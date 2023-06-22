Rüzgâr santrallerine bağlantı elemanı üretiyor

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyelinin 48.000 MW olarak belirlenmiş olduğunu ifade eden Berdan Civata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, bu potansiyele karşılık gelen toplam alanın Türkiye yüz ölçümünün yüzde 1,30’una denk geldiğini söyledi.

Hasan Şemsi, Türkiye’de kurulu Rüzgar Enerji Santralleri (RES) toplamının yaklaşık 12.000 MW, toplam kurulu elektrik gücünün ise yüzde 12 seviyelerinde olduğuna dikkat çekerek, “Bir rüzgâr türbini 8 bin parçadan oluşmakta; ana parçalar olan kule, kanat ve jeneratör, nasel ve iç aksamları, kule ve iç aksamları gibi tüm bağlantı elemanlarının büyük bir kısmı Türkiye’de üretilmektedir” dedi.

Türkiye’de kurulu rüzgar santrallerinin yaklaşık yüzde 50’sine bağlantı elemanı üreten Berdan Civata, rüzgâr türbini üretiminde dünyanın önde gelen firmaları GE, Vestas, Nordex, Enercon, Siemens, Gamesa, Alstom için yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda global çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Dünya devi RES üreticilerinin ilgisini çekti

Rüzgâr enerjisi sektörüne girme fikrinin ilk olarak 2008’de katılım sağladıkları Almanya Rüzgâr Enerji Fuarı ile gerçekleştiğini ifade eden Hasan Şemsi, “Sektörde öncü olmak için çevreye ve canlılara zarar vermediğimizi gösteren, Avrupa normlarına uygunluk belgesi olarak kabul edilen CE belgesini almanın verdiği özgüvenle gitmiştik. Fuarda bizi böylesi hoş bir sürprizin karşılayacağını beklemiyorduk.

İlerleyen yıllarda sahip olduğumuz yarım asırlık tecrübemiz bizi RES sektöründe öne çıkardı. Günümüzde tam entegre üretim tesislerimiz, sektörün ilk akredite belgeli laboratuvarı ve uzman mühendis kadromuz en önemli rekabet gücümüzü oluşturuyor. ISO EN 17025’e göre akredite belgeli laboratuvarımız ile dünya devi RES üreticilerinin ilgisini çekmeyi başardık” diye konuştu.

Tarsus’ta 1979’da Yunus Şemsi ve Makine Yüksek Mühendisi Hasan Şemsi tarafından üçü çırak beş çalışanla 150 metrekarelik bir atölye olarak kurulan Berdan Civata, bugün yaklaşık 70’i mühendis olmak üzere toplamda 450 çalışanı ile 48 bin metrekare alan üzerine kurulu tam entegre altı ayrı üretim tesisinde çelik, paslanmaz çelik ve alaşımlı çeliklerden cıvata, somun, saplama, ankraj, özel ısıl işlemli pullar, manşon ve benzeri bağlantı elemanları üretimine devam ediyor.