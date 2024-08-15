Sektör, toplam enerji tüketimini yüzde 15 azaltabilir

Hüseyin VATANSEVER

Binalarda çatı, cephe, oluk araları, pencere doğrama­ları, camlar, zemin ve meka­nik tesisatı gibi unsurlarda ısı ya­lıtımı uygulamaları ile yılda yüzde 50’den başlayan tasarruf olanağı bulunuyor. Isı yalıtımı diğer yan­dan geri dönüşü 2 ya da 4 yılı bu­lan karlı bir yatırım olarak da gö­rülüyor.

Toplam tüketimin yüzde 65,3’ü alan ısıtma amacıyla gerçekleşti

TÜİK, bu yıl ilk kez Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistik­leri çalışmasını paylaştı. 2022 yılı sonuçlarını içeren araştırma so­nuçlarına göre hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1,28 milyon terajul olarak gerçekleşti. Hane­lerde tüketilen enerji kaynakları­nın paylarına göre nihai enerji tü­ketiminde yüzde 48,3 ile doğal gaz, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür en çok tüketilen ener­ji kaynakları oldu. Kullanım ama­cına göre incelendiğinde 2022 yı­lında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3’ünü oluşturdu.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıla­rı Derneği (İZODER) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin yüz­de 32,7’si binalarda tüketiliyor. Söz konusu enerjinin yüzde 80’i kışın ısınma, yazın soğutma için kulla­nılıyor. Isı yalıtımı yasal olarak zo­runlu olsa da İZODER’e göre Tür­kiye’deki bina stokunun yaklaşık yüzde 75 gibi büyük bir bölümünde yalıtım bulunmuyor ve binaların yaklaşık yüzde 25’i yalıtımlı.

Der­neğin değerlendirmesine göre ülke genelindeki binaların çatı, duvar ve döşemelerinde ısı yalıtımı uy­gulamaları yapılması ve pencere­lerde kaplamalı yalıtım camı üni­teleri kullanımı ile toplam enerji faturası yaklaşık yüzde 15 azaltı­labilir. Diğer yandan Türkiye’deki binaların enerji verimli hale geti­rilmesiyle enerji fiyatlarına bağ­lı olarak her yıl 12-15 milyar dolar tasarruf sağlanabilmesi mümkün.

Yalıtım malzemeleri üretimi 2023'te 1,21 milyon ton

Türkiye İMSAD tarafından ha­zırlanan Yapı Sektörü Raporu 2023’e göre yalıtım malzemele­ri üretiminde 2023 yılında düşüş yaşandı. Isı ses ve yangın yalıtım malzemeleri üretimi 2023 yılında yüzde 3,5 azalarak 670 bin 400 ton oldu. Su yalıtım malzemeleri üre­timi ise yüzde 4,4 geriledi ve 540 bin ton olarak gerçekleşti. Top­lam yalıtım malzemeleri üretimi de 2023 yılında yüzde 3,2 azalma görülerek 1,21 milyon ton olarak kaydedildi. 2023 yılındaki daral­ma; yaşanan deprem afeti, seçim süreci ve yılın ikinci yarısında eko­nomi politikalarındaki değişimin oluşturduğu koşulların inşaat ve konut sektörü üzerindeki etkile­riyle ilişkilendiriliyor.

Raporda Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının büyük bölümünün yakın ve komşu ülke­lere yapıldığı kaydedilirken, 2022 yılında en çok ihracat yapılan ilk 10 pazar sıralamasında yer alan Azerbaycan ve İtalya’nın 2023 yı­lında yerini Ukrayna ve İngilte­re’ye bıraktığı bilgisi paylaşıldı. 2023 yılında en çok ihracat yapı­lan ülke olarak Irak ilk sırayı alır­ken, sıralamadaki ülkelerden İs­rail, Gürcistan, Almanya ve İngil­tere haricindeki tüm ülkelerde ihracatın gerilediği görüldü.

Kü­resel boyutta yalıtım malzemele­ri ihracatının ise 2023 yılında bir önceki yıla göre 7,3 azalarak 16,65 milyar dolara gerilediği belirtilen raporda, Türkiye’nin yalıtım mal­zemeleri ihracatının da 2023 yı­lında düşerek 200 milyon dolar olduğu ve Türkiye’nin küresel ya­lıtım malzemeleri pazarı içindeki payının yüzde 1,2 olarak gerçek­leştiği belirtildi.

Yeni yaklaşımlar çatı kaplama sektörünü büyütecek

Teknolojik gelişmeler, yeni yönetmelikler ve ihtiyaçlar çatı sektöründe yeni yaklaşımları gündeme getiriyor. Türkiye’de yaklaşık olarak 200’ü üretici olmak üzere 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektörde çatılarda fotovoltaik panel kurulumu, yağmur hasadına uygun çatı tasarımı gibi yeniliklerin günümüzde 5 milyar dolar hacmine ulaşan sektörü daha da ileri taşıması bekleniyor.

Çatı kaplama malzemesi üretiminin 250 milyon metrekareyi aştığı sektörde nitelik ve değer bazında da gelişme kaydedildiği görülüyor. Türkiye’nin çatı sektörü global pazardan yüzde 1,3’ü aşkın pay alırken, küresel pazardaki sürdürülebilir ürünlere olan talebin artışıyla sektörün bu yönde gelişim göstermesi bekleniyor. Diğer yandan 2031 yılına kadar küresel pazar büyüklüğünün 322 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Söz konusu büyümeyi etkileyen en önemli faktör ise binalarda enerji tasarrufunda çatıların etkisi olarak gösteriliyor