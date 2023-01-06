Sompo Sigorta’dan yenilenebilir enerjiye destek

Yenilenebilir enerji sistemlerine yatırımı sigorta ürünleriyle destekleyen Sompo Sigorta’nın, KOBİ’lerin kullanımına sunduğu Güneş Enerji Santrali (GES) Sigortası ürünü sektörden büyük ilgi gördü.

Şirket, 2020 yılında KOBİ’lerin kullanımına açtığı GES Sigortası ile zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinde; yangın, doğal afetler, terör, kötü niyetli hareketler, elektronik cihaz, makine kırılması ve buna bağlı kâr kayıpları, işveren ve üçüncü şahıs mali mesuliyet gibi teminatlarla geniş kapsamda güvence sağlıyor. GES Sigortası aynı zamanda maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına alıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliğinin artırılması, güneş enerjisi potansiyelinin daha verimli şekilde kullanılmasının, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ülkemizin de öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Sompo Sigorta Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, GES Sigorta ürününün bu alana yatırım yapan işletmelere destek olmak üzere hayata geçtiğini ifade etti.

Özer, “Dünyada, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji sorunu, yenilenebilir ve yerinde enerji üretiminin önemini ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında görece düşük yatırım tutarları, kolay uygulanabilir olması ve Türkiye coğrafyasının yüksek verimlilik sağlaması nedeniyle Güneş Enerji Santralleri, hem çevreci hem de ekonomik çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Sompo Sigorta olarak ülkemizde gelişen GES sektörüne, sigorta çözümlerimizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

GES Sigortası’na KOBİ’lerden büyük ilgi

GES teminatını KOBİ’lere uygun olarak sundukları yeni ürünlerinin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu: “GES Sigortası ürünümüzle önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğimizi gördük. Güneş enerji santrallerine geniş bir yelpazede teminat sağlayan ürünümüz ile ilk 10 ayda, 2021 yılında toplam üretiminin 3 katından fazla üretim gerçekleştirdik. KOBİ tarafında poliçe adedimizi 10 katına çıkardık. KOBİ haricinde üretimimiz artarak devam ediyor, orada da yüzde 100’ün üzerinde prim büyümesi sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizi anlamaya ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayan güçlü ve yenilikçi ürünlerimizle KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”