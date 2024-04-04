"Son teknoloji güneş paneli üretimine mayısta başlıyoruz"

Ziya İPEK

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üreticilerinden Kıvanç Enerji, Adana’da kurduğu 1,2 GW kapasiteli tesiste, güneş enerjisi santralleri için yüksek verimlilikte panel üretimi gerçekleştiriyor.

Son yıllarda hayata geçirdikleri üretim hatlarında ise panelleri yüksek teknolojiye entegre hale getirdiklerinin altını çizen Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, kaliteli bileşenlerle son teknolojiyi kullanıp, üretim yapmaları sayesinde rekabetçi bir yapıda ilerlediklerini dile getirdi. Ayana, “Bu alanda katma değerimizi artıracak her türlü teknoloji yatırımını tesislerimize entegre etmeyi sürdürüyoruz. Mayıs ayında seri üretime geçecek hattımız da bu anlayışın bir yansıması” dedi.

Monofacial ve bifacial teknolojilerini kullanıyor

Kıvanç Enerji’nin güneş paneli üretiminde monofacial ve bifacial teknolojilerini kullanarak sektöre hızlı bir giriş yaptığını anımsatan Evrim Ayana, ilave yatırımlarla son olarak Cam-Cam teknolojisini üretim modeline dâhil ettiklerini vurguladı.

Güneş enerjisi panellerinin hücre teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının oldukça hızlı ilerlediğini kaydeden Ayana, standart güneş panellerine göre daha dayanıklı ve verimliliği yüksek CamCam panellerinin üretimine başladıklarını, Cam-Cam üretiminin Kıvanç Enerji’nin TOPCon teknolojisiyle panel üretimi gerçekleştirmesinin önünü açtığını ifade etti.

“Yeni teknolojilerle üretim yapan rekabette öne çıkıyor”

Güneş enerjisi santralleri üretiminde son yıllarda rekabetin arttığını, yeni teknolojilerle üretim yapan firmaların rekabette öne çıktığına dikkat çeken Evrim Ayana, bu yarışta sektörün önde gelen firmaları arasında yer almayı sürdürmek için Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi.

Güneş panellerinin yurt genelinde birçok noktaya satıldığını ileten Ayana; kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine odaklı çalıştıklarını ifade etti. Ayana, sektördeki iddialı konumlarını ise şu sözlerle özetledi: “Panelimizi kullanan müşterilerimiz GES yatırımı yapacak firmalara tavsiye ediyor. Bu memnuniyeti görmek bizleri motive ediyor. İhracata yönelik çalışmalarımızı da şekillendirmeye başladık. Güneş paneli üretiminde hücre üretimi dâhil, tüm bileşenleri ülkemizde üretebilmek için fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz, hayata geçirdiğimiz işlerde en iyisini gerçekleştirmek üretim anlayışımızın odağında bulunuyor.”

Kıvanç Enerji için Cam-Cam teknolojisiyle güneş enerjisi paneli üretiminin dünyada en yeni teknoloji olan TOPCon’a geçişi sağlayacağını dile getiren Evrim Ayana, TOPCon teknolojisinin güneş panellerinin verimliliğini daha fazla artırmak için geliştirildiğini, geleneksel güneş panellerine göre daha yüksek verimliliğe sahip TOPCon panellerin, aynı alanda ve aynı güneş ışığı miktarından daha fazla elektrik üretimine imkân sağladığını kaydetti. Düşük güneş ışığı koşullarında bile daha verimli olan TOPCon panellerin kullanım süresinin 30 yılı bulduğuna dikkat çeken Evrim Ayana, geleneksel güneş panellerine göre TOPCon panellerden 5 yıl daha fazla faydalanıldığını altını çizdi.

TOPCon panellerin daha fazla elektrik üreten, daha düşük maliyetli ve daha çevre dostu bir teknoloji olarak öne çıktığını belirten Ayana, “Kıvanç Enerjiolarak TOPCon güneş panellerini 16 BB olarak üreteceğiz. Mayıs ayında fabrikamızda bir üretim hattının TOPCon panel üretimine başlamasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızla Kıvanç Enerji’yi daha büyütmeyi, ülke ekonomisine desteğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yapay zekâyla verimli ve kaliteli paneller üretiyoruz”

Enerji sektöründe hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve kojenerasyon yatırımlarıyla yer alan Kıvanç Enerji’nin güneş enerjisi santrallerinde kullanılan panel üretiminde yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedeflediğini kaydeden Evrim Ayana, Adana’da yaklaşık 230 bin metrekare alana sahip komplekste en son teknolojileri ve kaliteli bileşenleri kullanarak imalat yaptıklarını iletti. 2023 yılının başında, ilk hatta 600 MW kurulu güce ulaştıklarını, üretimi Ekim ayında ise ikinci hatla destekleyip, kurulu gücü 1,2 GW’a çıkardıklarını hatırlatan Ayana, birçok noktada yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri kullanmaları sayesinde standartları yüksek ürünlere imza attıklarını bildirdi.