Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 607 bin 816 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 653 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 593 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 362 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 123 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 63 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 157 milyon 382 bin 795 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 451 bin 244 metreküp olarak kayıtlara geçti.