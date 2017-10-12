Spot piyasada elektrik fiyatları (12.10.2017)

12 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,11 artarak 55 milyon 552 bin 073 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 203,60 lira, en düşük saat 04.00'te 117,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 168,20 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 171,74 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,84 lira, en düşük 117 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA