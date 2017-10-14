Spot piyasada elektrik fiyatları (14.10.2017)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 23,5 azalarak 38 milyon 599 bin 663 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'de 180,10 lira, en düşük saat 07.00'de 111 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 138,86 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 139,71 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,66 lira, en düşük 120,01 liradan işlem gördü.