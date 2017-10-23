Spot piyasada elektrik fiyatları (23.10.2017)

23 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,99 azalarak 59 milyon 711 bin 637 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 204,97 lira, en düşük saat 04.00'te 107 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 169,32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 172,32 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 211,15 liradan, en düşük 112 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA