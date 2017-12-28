Spot piyasada elektrik fiyatları (28.12.2017)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak, 58 milyon 208 bin 403 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 188,86 lira, en düşük saat 13.00'te 105 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 154,97 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 155,83 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 173,90 lira, en düşük 105,01 liradan işlem gördü.