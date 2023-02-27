Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,4 artışla 1 milyar 503 milyon 134 bin 92 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 9.00'da 3 bin 650 lira, en düşük saat 00.00'da 2 bin 175 lira tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 941 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 961 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 999 lira 99 kuruştan işlem gördü.