Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalışla 1 milyar 140 milyon 563 bin 342 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 3 bin 50 lira, en düşük saat 23.00'te 1349 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 190 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 205 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 liradan, en düşük 1581 lira 54 kuruştan işlem gördü.