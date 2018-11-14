STAR ticari faaliyetlerine ocakta başlayacak
Resmi açılışı yapılan STAR rafinerisinin ticari üretimine Ocak 2019'da başlaması bekleniyor.
Ekim ayında resmi açılışı yapılan STAR rafinerisinin ticari faaliyetlerine ocak ayında başlaması bekleniyor.
Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdikleri bilgiye göre 6,3 milyar dolar yatırım ile kurulan rafinerinin 2019'un ortasından önce ise tam kapasiteye ulaşması beklenmiyor.
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, ticari olarak ham petrol işlemesine yönelik testlerin hala devam ettiğini aktardı.
Günde 200 bin varil petrol işleme kapasiteli tesis Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından İzmir'de inşa edilmişti.