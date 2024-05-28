Suyunu arıtıp enerjisini sensörle yönetiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Turizm sektörünün küresel sera gazı emisyonundaki yüzde 11’lik payı, sektöre sürdürülebilirlik alanında büyük sorumluluk yükledi. Sektör içinde kendine düşen payı azaltmak amacıyla çevre dostu yatırımlara yönelen Akra Sorgun Hotels, 15 milyon euro’yu aşkın yatırımla Side’deki otelini yenileyerek, 5 Nisan’da kapılarını tekrar açtı. 4.5 ay süren renovasyon çalışmaları kapsamında Gri Su Geri Kazanım Projesi’ni hayata geçiren otel, günlük 100 ton su tasarrufu sağladı.

“Bizim otelimizde su boşa gitmez” diyen Akra Sorgun Genel Müdürü Çağdaş Akkaya, “Odalarımızda kullanılan suyun yanı sıra yağmur ve sarf sular kurduğumuz gri su arıtma tesisi kullanılarak arıtılarak, bahçedeki sulama çalışmalarında kullanılıyor. 2023 yılında toplam 102 bin 346 m3 toplam kullanım suyunun 47 bin 255 m3’ü yani yaklaşık yüzde 46,17’si sadece bahçe sulama için kullanıldı. 10 aylık süre için toplam 30 bin m3 su tasarrufu öngörüyoruz.

Proje ile yaklaşık yüzde 30 su tasarrufu hedefliyoruz. Fakat arıttığımız suyun tasarrufunu da kendi içinde düşünerek, yenileme çalışmalarımız dahilinde 30 bin metrekare olan çim alanımızı, 14 bin 100 metrekareye düşürdük. Çünkü çim, Akdeniz bölgesi açısında verimli bir bitki türü değil, çok da su ve bakım istiyor. Biz de mümkün olduğunda çim alanlarımızı kıstık ve bunu yaparken de ayrıca daha az su isteyen dayanıklı Zoysia Japonica çim türü ve kurakçıl bitkiler tercih ettik” dedi.

Odaların enerjisi ‘varlık’ sensörü ile takip ediliyor

Enerjide tasarruf sağlanması için odalarda özellikle teknoloji alanında yatırımlara yöneldiklerinin bilgisini veren Çağdaş Akkaya, “Renovasyon süreci ile beraber 28 yeni odamız otelimize dahil oldu ve toplam 336 odaya ulaştık. Tüm odalara eklediğimiz hareket ve varlık sensörü ile de ziyaretçi odayı terk ettiğinde artık içerde biri olmadığını fark ediyor ve enerjiyi otomatik olarak sonlandırıyor.

Yalnızca bölgenin sıcaklığı düşünüldüğünde kişinin konfor şartlarının sağlanması amacıyla klimayı belli bir ısıda tutmak durumundayız. Sensörler sayesinde yüzde 20-28 oranında bir enerji tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.

Enerjisinin yüzde 95’ini güneşten sağlayacak

Akra Sorgun Hotels olarak enerji tasarrufunun yanı sıra temiz enerji üretmek amacıyla 2023 yılında güneş enerjisi santrali yatırımlarına başladıklarının bilgisini veren Akkaya, “Ülkemizin farklı bölgelerinde devam ettirilen GES projelerinin 4.3 MW gücündeki ilk santrali şu anda faaliyet göstermekte, geri kalan toplamda 16.1 MW kurulu gücü bulunan santraller ise önümüzdeki 3 ay içinde devreye alınacak. Grup tüm bu yatırımlar tamamlandığında yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 95’ini kendi ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılayacak” bilgisini verdi.

Tedarikçi seçiminde yerel üreticilerle çalışmaya önem verdiklerinin altını çizen Akkaya, “Her kullandığımız ürünün çevre dostu olmasına dikkat ediyoruz. Tedarikçilerimizin ne kadar karbon ayak izi olduğuyla ilgili raporlamalar yaparken, beraberinde kendi karbon emisyonumuzu hesapladığımız detaylı bir sürdürülebilirlik raporu hazırlığı içindeyiz. Özellikle plastik kullanımı ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Restoranlarda plastik şişe kullanımını bitirdik, gelecek süreçte odalardaki plastik şişe kullanımını da bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Sıfır Atık çalışmaları kapsamında sebze artıklarını değerlendirdiklerinin de hatırlatmasını yapan Akra Sorgun Genel Müdürü Çağdaş Akkaya, “Restoranlarımızdaki sebze artıklarını baharat haline dönüştürüyor, kök sebze artıkları da sos yapımında kullanıyoruz. Bunun yanı sıra bahçede bulunan aromatik bahçemizden mutfakta kullanılan taze baharat ihtiyacı karşılanıyor. Paneleme işleminde kullanılan galeta unu kırıntı ekmeklerden elde ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra mutfaktan dönen yemek atıklarını ise doğru bir şekilde ayrıştırarak, hayvan barınaklarına gönderiyoruz” dedi.

Caretta Caretta üreme döneminde şezlong taşınmıyor

Caretta Caretta korumak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Çağdaş Akkaya, “Bu kapsamda Akra’nın Fethiye ve Sorgun’daki tesislerinde konaklayan misafirleri bilgilendiriyor ve Caretta Carettaların üreme mevsimi olan 1 Mayıs-1 Ekim tarihlerinde, kaplumbağaların yumurtlama alanlarına şezlong taşımamaları, kum kazmak, kumsalda gece ateş veya ışık yakmak gibi canlıları huzursuz edecek eylemlerden kaçınmalarını talep ediyoruz. Ayrıca Akra Sorgun bünyesinde Kum Zambaklarını korumak adına da çalışmalarımı sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Didim’deki yeşil otel 2026’da açılacak

İnşaatından operasyonuna kadar sürdürülebilir malzeme ve uygulamalarla hayata geçirilmesi planlanan Akra Didim otelinin 2026 yılında açılışının planlandığını söyleyen Çağdaş Akkaya, “Otel, bölgenin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısına uyum sağlayan bir proje doğrultusunda hayata geçirilecek. Burada çocuklar ve aileleri için planlanan kültür ve sanat köyü binaları da tamamen ekolojik malzemelerle üretilecek. Böylece çocuk ve aile turizmine de farklı bir bakış açısı getirilmesi amaçlanıyor.