TPAO: Büyük bir keşif yapıldı

TPAO'dan akşam yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmakta olup petrol arama-üretim sektörü açısından bakir bir bölge olan Cudi-Gabar bölgesinde yeni keşif potansiyeli de yüksektir" denildi.

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Bilgin, "Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretimi Nisan ayı sonu itibarıyla başlamıştır ve halihazırda devam etmektedir. Hedefimiz sahadan günlük 100,000 varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla iki katından daha fazla artırmaktır" dedi ve şöyle devam etti:

Ön mühendislik anlaşması da imzalandı

"2023'ün ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajı da yapılacak olup sahadaki petrolümüzü taşıyacak boru hattının ön mühendislik anlaşması da imzalanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da günlük 100 bin varil petrol üretimine ulaşacak keşif yapıldığını kısa süre önce söylemişti.

TPAO açıklamasına göre Şehit Aybüke Yalçın-1 arama kuyusu Cizre’nin 20 km kuzey batısında, yaklaşık 10 bin varil/gün üretimle Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası olan Şehit Esma Çevik sahasının yedi km kuzey doğusunda yer alıyor. Kuyuda 2609 metrede rezervuar seviyeye girmiş, 2771 metre derinlikte sondaj tamamlanmış ve Kretase Karbonatları içerisinde 41 derece API graviteli hafif petrol içeren 162 metre kalınlıktaki rezervuar keşfiyle sonuçlanmış bulunuyor.”