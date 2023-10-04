"Tüm gücümüzü yenilenebilir enerji yatırımına vermeliyiz"

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi dün başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, “Sektörümüz özelinde üyelerimize rehberlik etmeyi ve desteklemeyi esas alıyor, üyelerimizin işbirliği sağladığı kurum ve kuruluşlar ile arasında köprü oluyoruz.

Türkiye’den tüm dünyaya erişim sağlıyoruz. Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022’de yaklaşık 2 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla ‘Büyük Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İstif makineleri sektörünün geleceğinin parolasını ‘sürdürülebilirlik, dijitalizasyon, elektrifikasyon ve paylaşım ekonomisi’ kavramlarıyla oluşturduklarını dile getiren Karataş, zirvede tüm kavramları beraber değerlendirerek sektörün dijital ve yeşil dönüşümünü sağlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Zirvede, 40’a yakın üst düzey firma, yeni nesil makina ve ekipmanlarını sergileyecek. Sektörün uzman yöneticilerinin katılacağı oturumlarda, iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gelecek hedefleri değerlendirilecek. Zirveye, 55’ten fazla ülkeden 500’ün üzerinde üst düzey sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Öte yandan, zirvede, ‘Kiralama, paylaşım ekonomisi, üretimde lineer modelden döngüsel modele geçilmesi, sektörün gezegene duyduğu saygı, karbon ayak izinin azaltılması, tüm süreçlerin döngüsel ekonomi düzlemine taşınması ve geleceğin pazarlarında yer almak isteyen sektör profesyonellerinin dijitale duyduğu ihtiyaç’ alt başlıkları ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

Sektör 250 bin kişiye istihdam sağlıyor

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün de, “Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 250 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022’de yaklaşık 4 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla birlikte ‘Büyük Türkiye Vizyonu’ doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam etmekteyiz” diye konuştu.

Dünya nüfusunda son yüzyılda yaşanan artışa dikkati çeken Akgün, kişi başına enerji tüketiminde böyle bir artışın bazı soruları ön plana çıkardığına işaret etti.

Türkiye’de enerji, kömür, doğal gaz çevrim santralleri ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücün 100 bin megavat olduğu bilgisini veren Akgün, sadece Avrupa’da yüz ölçümü Türkiye’den çok daha küçük ve güneşi de çok daha az olan bir ülkenin kapasitesinin 70 bin megavat olduğuna dikkati çekti.

Akgün, “Neredeyse tüm Türkiye’nin kurulu gücüne eşit. Özel sektör ve kamu sektörüyle birlikte tüm gücümüzle yenilenebilir enerjiye yatırımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İhracatın yüzde 11’ini makina sektörü gerçekleştiriyor

2020’den sonra dünyanın, salgın, Ukrayna krizi ve iklim sorunlarıyla birlikte büyük problemlerle uğraştığını ifade eden Makina İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2020’nin sonuna gelindiğinde bu zorlu dönemde dünyanın salgın öncesine göre yüzde 12 daha fazla makine teçhizat yatırımı ve makine üretimi ile yüzde 50 daha fazla makine ihraç eder hale geldiğine dikkat çekti.

Karvelioğlu, “İstatistikler açıklıkla göstermektedir ki 3 yılı aşmış zorlu dönemi makine sektörü, küresel üretim ve ticaretten alınan pay anlamında en iyi değerlendiren ülke Türkiye olmuştur. Türkiye’de makine teçhizat yatırımları son 3 yılda 73,5 milyar dolardan 127 milyar dolara yükseldi'' diye konuştu.

Sektörün ihracatının yüzde 60’ını Avrupa’ya yaptığını anlatan Karavelioğlu, “Bunun yüzde 42’si Avrupa Birliği’nin, yüzde 14’ü Almanya’nın, yüzde 9’u Amerika’ya ait. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 11’ini de uzun zamandır makina sektörü gerçekleştirmektedir. 33 bin kadar işletmede 500 bine yakın istihdam sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.