Türkiye ile TotalEnergies arasında 16 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve TotalEnergies arasında imzalanan uzun vadeli LNG anlaşmasıyla, 10 yıl boyunca toplam 16 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gazın Türkiye’ye teslim edileceğini açıkladı.

Houston'daki Gastech 2024 enerji forumunda düzenlenen imza töreninde konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirerek, ithalata bağımlı yapısını azaltmayı hedeflediğini belirtti. Bakan Bayraktar, “Bu anlaşma 2027 yılından başlayarak her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük 16 kargoluk LNG teslimini içeriyor” dedi.

Bayraktar, uzun vadede bu tür anlaşmaların Türkiye’de gaz fiyatlarının düşmesine katkı sunacağını ve ülkenin gaz ithalatında daha rekabetçi pozisyonlara ulaşmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin yıllık gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılayabilecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

BOTAŞ daha önce, ABD'li ExxonMobil ve Shell ile de uzun vadeli LNG anlaşmaları imzalamıştı. Bu anlaşmalar, Türkiye'nin gaz piyasasında önemli bir oyuncu haline gelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

“Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği” başlıklı panelde Türkiye’nin enerji projeksiyonunu anlatan Bayraktar, enerji talebini karşılama, dışa bağımlılığı azaltma ve enerji dönüşümünü gerçekleştirmenin Türkiye’nin önündeki üç önemli zorluk olduğunu kaydetti.

2,6 milyon haneye doğal gaz

Bayraktar, bu nedenle uzun soluklu programlar gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, “2020’de Karadeniz’deki doğal gaz keşfi sonrasında 4 yıldan daha kısa bir sürede günlük 7,5 milyon metreküp gaz üretimini gerçekleştirebildik. Bu da demek oluyor ki 2,6 milyon hanenin doğal gazını kendi gazımızdan karşılayabiliyoruz.” dedi.

Altyapı yatırımları

Yeraltı doğal gaz depolama tesislerine, yeniden gazlaştırma ünitelerine yani altyapıya büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, “Yeniden gazlaştırma kapasitemizi neredeyse 5 kat artırdık ve böylece tüm tedarik portföyümüz değişiyor, dönüşüyor. Uzun dönemli boru hattı kontratlarından daha esnek uzun dönemli LNG kontratlarına doğru gidiyoruz. Bu da piyasada büyük bir değişiklik yaratıyor. Bu altyapı yatırımlarımızla piyasaya daha rekabetçi çözümler sunuyoruz.” diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye’nin çok iddialı bir yenilenebilir enerji programı olduğunu söyleyerek “2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü rüzgar ve güneşte 100 gigavata çıkarmak istiyoruz. Şu anda 30 gigavat, neredeyse 2,5 kat artacak.” dedi.

Enerji miksine nükleeri dahil edeceğiz

Nükleer enerjiyi, büyük ölçekli konvansiyonel nükleer güç santralleri ve buna ek olarak SMR’lar ile enerji miksine dahil etmek istediklerini belirten Bayraktar, kritik minerallerin aranması ve çıkarılması, daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilmesi için iletim kapasitesinin arttırılması konularında da çalıştıklarını bildirdi.

Avrupa’nın 4. büyük gaz piyasası

Bayraktar, Türkiye’nin Güney Doğu Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde önemli bir rol oynadığına değinerek “Kendi gazımızı üretmeye başladık ama aynı zamanda boru hatlarına, uluslararası projelere, yeniden gazlaştırma kapasitemize ciddi yatırım yaptık. Şu an ihtiyacımızdan daha fazla gazı getirebiliyoruz. Türkiye, 50 milyar metreküp tüketimiyle Avrupa’nın 4’üncü büyük gaz piyasasına sahip. Bu altyapıyla komşu ülkelere ve dünyadaki diğer bölgelere güvenilir bir tedarikçiyiz.” dedi.

Yapmamız gereken kapasite artışı

Yaklaşık 75 milyar metreküp doğal gazı Türkiye’ye getirebildiklerinin altını çizen Bayraktar, özetle şöyle devam etti: Buradaki 25 milyar metreküplük fazlalığı kolaylıkla Avrupa piyasalarına ihraç edebiliriz. Tek yapmamız gereken komşu ülkelerle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak. Böylece Avrupa piyasalarına bu gazı getirebiliriz. İnanıyoruz ki üretici, taşıyıcı ve tüketici ülkeler arasında bir denge oluşturabilirsek uzun dönemli ve başarılı bir enerji iş birliğine ulaşabiliriz. Turkishblend (Türk Harmanı) diyorum ben buna. Birçok farklı ülkeden gaz getirebiliriz. ABD’nin LNG’si büyük bir rol oynuyor Türkiye piyasası için. Farklı ülkelerden boru hatlarıyla gelecek gazlar ve bizim kendi üretimimiz. Böylece Avrupa’ya sunmak için Türk Harmanını elde edeceğiz.