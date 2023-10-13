Türkiye yeşil enerjiye geçmek zorundadır

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Akaryakıtçılar Derneği (MADER) Başkanı Aziz Akgül, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin, brent petrole de yansıyacağını belirterek, “Enerji sektöründe yüzde 95 dışa bağımlıyız. Gelecek yarınlar için yeşil enerjiye öncelik verilmesi gerekiyor. Bugün gelinen aşamada maalesef savaş etkisini gösterdi.

Petrolün varil fiyatında İsrail'in resmi savaş ilan etmesinin ardından toplamda yüzde 5’lik bir yükselme olmuştur” diye konuştu. Yaşanan savaşın, petrol fiyatlarında bir artışa neden olduğunu ifade eden Aziz Akgül şöyle konuştu: “İsrail'in resmi savaş ilan etmesinin ardından petrolün varil fiyatı 77 dolardan 88,4 dolara kadar yükseldi. Savaşın daha da genişleyebileceği ihtimali risk algısının yüksek seyretmesine neden olacaktır.”

Türkiye’nin bundan etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirten Akgül, “Dünya borsalarındaki fiyatlar ve yaşanan dalgalanmaların yansımalarını iç ve dış piyasada Türkiye olarak hissediyoruz. Türkiye’nin çok hızlı enerjide değişime gitmesi gerekiyor. Bu savaş sadece Türkiye’yi değil. Bütün Avrupa’yı etkiliyor. Ülkemizin çok hızlı bir şekilde enerjide değişime gitmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye’de yaşanabilecek bir enerji krizinin dışa bağımlı olunmasından kaynaklı olacağını kaydeden Akgül, “Dışarıda yaşanacak kriz bizi de etkiler. Bu nedenle dışarıda olacak bir kriz, otomatik olarak dünya borsasını etkiler, sonra da ülkemizi etkisi altına alır. Güneş ve rüzgâr enerji kullanımına öncelik verilmesi gerekmektedir” dedi.

Dışa bağımlılığı düşürmenin tek yolu yeşil enerji

Türkiye’de yeşil enerji açığının ne kadar olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Akgül, “Dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşürmenin tek yolu yeşil enerjidir. Ülkemiz de dahil olmak üzere yeşil enerji kullanımı için Paris İklim Anlaşması’na savaş halinde olan 5 ülke dışında 197 ülke imza atmıştır. Avrupa ülkelerinin çoğu enerjisinin yüzde 50’sini yeşil enerjiden karşılıyor.

Küresel ısınmada 1,5°C Raporu’na göre olası iklimsel etkiler açısından 1,5°C'lik bir ısınmanın 2°C'ye göre nispeten daha güvenli olacağını dolayısıyla yeşil enerjiye dönülmesi gerektiği açıkça ortadadır. Bu nedenle dünya iklim değişikliğine neden olan emisyonlarını azaltmak, küresel ısınmanın 1,5°C’de sınırlandırılmasına yönelik yeşil enerjiye dönmek zorundayız” diye konuştu.

2023 yılı ağustos ayı itibariyle Türkiye’deki kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı hakkında bilgi veren Aziz Akgül, “Türkiye’de yüzde 30'u hidrolik enerji, yüzde 24,1'i doğal gaz, yüzde 20,7'si kömür, yüzde 11'i rüzgâr, yüzde 10,1'i güneş, yüzde 1,6'sı jeotermal ve yüzde 2,6'sı ise diğer kaynaklar olduğunu biliyoruz. Rüzgâr ve güneş enerjisindeki kayda değer büyümeyi görmek cesaret verici olsa da artması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’de elektrikli araçlara geçiş sürecinin başlandığını ancak elektrikli araç satışlarının hızlanmasıyla şarj istasyonlarına ihtiyacın da giderek artığını dile getiren Akgül, ülkemizde elektrikli araç alt yapısının yetersiz olduğunu, resmi kayıtlara göre bu yıl elektrikli araç satışlarında binek araçta her 100 araçtan yüzde 3’ünü elektrik araçlar oluşturduğunu, şehirlerarası yollarda alt yapının yeteri kadar sağlanamadığını şehir içinde ise sorunun tam olarak çözülmediğini ileri sürdü.

“Kart komisyonu kâr marjını düşürüyor”

Kredi kartı komisyon oranlarındaki artış akaryakıt bayilerinin tepkisine neden oldu. MADER Başkanı Aziz Akgül; akaryakıt istasyonlarında yaşanan kart komisyon krizinin çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu. Akgül “Akaryakıt İstasyonlarında POS makinası ile yapılan alışverişlerde komisyon oranı önemlidir.

Bazı bankaların 1.75’den 2.50 ye kadar aldığı komisyonların olduğunu biliyoruz. Bir bayinin 4.3 veya 4.8 kâr marjının 2 puan kesilmesi kar marjlarını etkileyecektir. İçinde bulunduğumuz kriz halinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Aksi halde bayilerimiz çok yakında kart komisyonunu dahi karşılayamayacak hale gelecek” diye konuştu.