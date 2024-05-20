Ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı

Elektrik üretimine 19 Mayıs 2020’de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin Fırat Nehri’nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ve Dicle Nehri üzerinde elektrik üretimi için inşa edilen Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin en büyük 4’üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2’nci büyük barajı konumunda bulunuyor. Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip olan Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor.

10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3’üncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin enerjiye olan ihtiyacı artırdığını, iklim değişikliği gibi dünya gündemini meşgul eden etkenlerin, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha önemli hale getirdiğini belirtti.

“Ilısu Barajı ülkenin gözbebeği yatırımlarından”

Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde sahip olunan su kaynaklarının değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, su kaynaklarından elde edilen elektriğin çevre kirliliğine yol açmadığı gibi kullanılan suyun miktarını ve kalitesini de olumsuz etkilemediğini ifade etti. Yumaklı, Türkiye’de elektriğin beşte birinin hidroelektrik santralleri yoluyla sudan elde edildiğini vurgulayarak, bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün, su alanındaki yatırımlarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağladığının altını çizdi.

2024’te 15 HES daha planlanıyor

İlk elektrik üretimini 19 Mayıs 2020’de gerçekleştiren ve 23 Aralık 2020 itibarıyla tam kapasiteyle elektrik üretimine başlayan Ilısu Barajı’nın, ülkenin göz bebeği yatırımlarından biri olarak ön plana çıktığını belirten Yumaklı, “2023 yılında 10 adet HES’i tamamladık. 2024 yılında ise 15 adet HES’i daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Ülkemizi enerji üretinide çağın gerektirdiği düzeye ulaştırmak amacıyla gayret göstermeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.