Yaşar Üniversitesi enerji trendlerini anlatacak

Yaşar Üniversitesi, 28 Ni­san tarihinde enerjinin teknolojik ve politik yönleri­nin sürdürülebilirlik açısından tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapa­cak.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde 28 Nisan’da düzenlenecek “Yu­varlak Masa: Yeni Enerji Yöne­limleri: Nereye gidiyoruz, ne yapmalı?” adlı etkinlikte ener­ji sektörünün uzmanları bir araya gelecek. Ana Konferans Salonu’nda gerçekleşecek pa­nelde, Ontario Teknik Üniver­sitesi ve Yıldız Teknik Üniver­sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, sürdürülebi­lir enerji çözümlerini ele alıp hidrojen teknolojileri üzerine odaklanacak.

Kadir Has Üni­versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Volkan Ediger, ener­jinin politik ekonomisinin dü­nü, bugünü ve geleceğini anla­tırken, çevrim içi olarak katı­lacak olan The London Energy Club Başkanı ve Global Re­sources Partners Group İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğüt­çü ise enerji, yatırım ve jeopoli­tikada oyun değiştirici yeni di­namikleri ele alıp, hükümet ve iş dünyası liderleri için önemli mesajlar verecek.