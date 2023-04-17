Yaşar Üniversitesi enerji trendlerini anlatacak
Yaşar Üniversitesi, 28 Nisan tarihinde enerjinin teknolojik ve politik yönlerinin sürdürülebilirlik açısından tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak.
Yaşar Üniversitesi, 28 Nisan tarihinde enerjinin teknolojik ve politik yönlerinin sürdürülebilirlik açısından tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak.
Selçuk Yaşar Kampüsü’nde 28 Nisan’da düzenlenecek “Yuvarlak Masa: Yeni Enerji Yönelimleri: Nereye gidiyoruz, ne yapmalı?” adlı etkinlikte enerji sektörünün uzmanları bir araya gelecek. Ana Konferans Salonu’nda gerçekleşecek panelde, Ontario Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, sürdürülebilir enerji çözümlerini ele alıp hidrojen teknolojileri üzerine odaklanacak.
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Volkan Ediger, enerjinin politik ekonomisinin dünü, bugünü ve geleceğini anlatırken, çevrim içi olarak katılacak olan The London Energy Club Başkanı ve Global Resources Partners Group İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ise enerji, yatırım ve jeopolitikada oyun değiştirici yeni dinamikleri ele alıp, hükümet ve iş dünyası liderleri için önemli mesajlar verecek.