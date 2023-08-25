Yeni nesil güneş pilleri daha ucuz ve daha verimli

Yeni nesil güneş pillerinin sağladığı birçok avantaj olduğunu vurgulayan Ela, “Başta avantajı; üretim maliyetleridir. Kullandığınız cam, metal oksit ve boyanın çok bir maliyeti yoktur.

Bir de üretim teknolojisinin kolaylığı var; ıslak proseslerle üretildiği için bu bir avantaj ve en önemlisi tabii ki verimleri. Perovskit güneş hücrelerinde en son verimler yüzde 25,7, perovskit silisyum tandem güneş hücrelerinde yüzde ise 32,5 olarak ölçüldü ki bunlar teyit edilen verimler” dedi.

Geri dönüşüme uygun

Güneş enerjisi alanında güneş pillerinin en fazla çalışılan ve yatırım yapılan teknoloji olduğunun altını çizen Ela, yeni nesil güneş pilleri arasında üzerinde en çok çalışılanın; yüksek verimleri nedeniyle perovskite güneş pilleri olduğunu belirtti. Üretimi kolay olsa da yeni nesil güneş pilleri için özellikle fizik ve kimya alanında derin bir bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ela, "Yeni nesil güneş pilleri ıslak proseslerle üretiliyor. Islak proses derken şöyle; ojenin asetonda çözündüğünü düşünün. Bir boya çözelti hazırlıyorsunuz onu bir yöntem ile kolaylıkla yüzeye kaplıyorsunuz. Islak kaplama prosesleri dolayısıyla bu şekilde, elektrik maliyeti yüksek ama karmaşık proseslerin olmadığı çok kolay üretim süreçlerini kapsıyor. Dolayısıyla üretimi çok kolay aynı zamanda geri dönüşümlü" değerlendirmesinde bulundu.