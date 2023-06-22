Yenilenebilir enerjinin kümelenme adresi olacak

İzmir’in Menemen ilçesinde kurulu bulunan ve Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) kentin yenilenebilir enerji yatırımlarında kümelenme adresi olurken, öz tüketiminin önemli bir bölümünü de çatı tipi güneş enerjisi santralinden sağlıyor. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İZBAŞ’ın genişleme sahası gördükleri 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda katma değeri yüksek yeni yatırımların adresi olmak istediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bütünleşecek

Menemen Belediyesi mülkiyetinde olan ve Menemen Serbest Bölgesi adıyla 24 Nisan’da yapılan satış ihalesinin iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını anımsatan Sevimli, “Bizler bu araziyi ‘2. İZBAŞ’ olarak görüyor, planlı ve ekonomimize değer yaratacak şekilde yatırımcılarımıza tahsis edilmesini istiyoruz.

Bunun için iki yılı aşkın süredir ilgili kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürdük. Serbest Bölge olarak tüzel kişilik kazanan bu bölgenin, İzmir’in ‘yenilenebilir enerjinin başkenti’ unvanı ile bütünleşecek yatırımlara ev sahipliği yapması en önemli temennimiz” dedi.

Eyüp Sevimli, bu yıla ilişkin hedeflerini şöyle özetledi: “6 yıldır devamlı yüzde 40’a yakın performansla büyüyoruz. 200 milyon dolar işlem hacminden bugün 1 milyar 200 milyon dolar işlem hacmi seviyelerine geldik. Bu yıl da yüzde 30-40 arasında büyüme sağlayacağız.

Yeşil serbest bölge olma yolunda ilerliyor

İZBAŞ’ın serbest bölge sahasındaki tüm depolarının çatısına kurarak devreye aldığı GES projesine de bu yıl 10 milyon TL yatırım yaptığını anımsatan Eyüp Sevimli, toplam 6 bin metrekare alanda kurulan 600 kW kurulu gücündeki santralde, bin 740 adet panel kullandıklarını belirtti. Sevimli, üç buçuk yıl amortisman süresi olan projenin ilk üç ayında 521 bin TL enerji tasarrufu sağlandığını sözlerine ekledi.