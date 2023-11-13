Yüreğir Belediyesi, 6 MW gücünde GES kuruyor

Recep ŞENYURT

Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, seçildiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın bugün çok önemli olduğuna dikkat çeken Kocaispir, Yahşiler mahallesinde yaklaşık 162 bin metrekarelik alanda 6 megavat gücünde bir Güneş Enerji Santrali (GES) kuracaklarını söyledi.

Yüreğir GES1 Projesi ile ilgili tüm hukuksal prosedürleri tamamladıklarını aktaran Kocaispir, “Çok yakın zamanda, temiz enerjiyi destekleyen çok ciddi kaynaklar ve kredilerle öz kaynak kullanmadan, dış kaynaklı uzun vadeli krediyle bu projeyi Yüreğir’e kazandıracağız.

Şu anda bir kamu kurumunun yaptığı en büyük GES olacak. Bu projeye depremden dolayı 4 ay ara vermek zorunda kaldık. Çok yakın zamanda ihalesine çıkıyoruz, yerel seçimler öncesinde ilk şalteri indirmek istiyoruz. Bu sayede Yüreğir Belediyesi olarak 29 yıl süreyle elektrik faturasından kurtulacağız, aynı zamanda elektrik satarak da belediyeye ilave bir gelir elde edeceğiz” diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi'ni geçmişteki özel sektör tecrübesini kullanarak yönettiğini, kurumsallaşma konusunda çalışmalar yaptığını kaydeden Kocaispir, hem belediyenin yapısal dönüşümü ve kurumsallaşması hem de ilçenin en temel sorunlarından olan imar ve kentsel dönüşüm meselesinin çözülmesiyle ilgili ciddi çaba gösterdiğini bildirdi.

“Yüreğir Belediyesi’nde kurulduğu 1989 yılından bugüne bütüncül bir imar planı ilk kez bizim dönemimizde oluşturuldu” diyen Kocaispir, planların modern şehirleşmenin yeni trendine uygun ve ilçeyi çağdaş bir geleceğe taşıyacak kapsamda olduğunu kaydetti.

Plan notlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, çekme mesafelerinin katı uygulandığı, güzel silüeti olan modern bir şehir oluşması noktasında çaba gösterdiklerine değinen Kocaispir, kentsel dönüşümü kamu ve özel sektör eliyle başlatmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Yüreğir’de çok önemli sayıda yapı stoku oluşacak”

Kocaispir, imar planı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti: “Sinanpaşa mahallesinde 2006 yılından beri devam eden sıkıntılı süreci çözdük.

Bugün Sinanpaşa mahallesinde 341 konut 28 iş yerinden oluşan ilk kentsel dönüşüm başladı. Yakın zamanda Sinanpaşa ve Yavuzlar’da çok ciddi sayıda yapı stoku oluşacağını söyleyebiliriz. Şehit Erkut Akbay mahallesinde 863 konut ve işyeri projesinin inşaatı hızla devam ediyor. Kazım Karabekir mahallesinde 30 yıldan beri devam eden hisseli mülkiyet sorununu çözdük.

Köprülü mahallesindeki imar uygulaması tamamlandı, vatandaşlarımız müteahhitlerle ada bazında anlaşma yapabilir noktaya geldi. Kışla mahallesinde tüm mahalleyi kapsayan imar imar plan ve uygulamalarını bitirdik, yakın zamanda kentsel dönüşümler başlayacak. Kışla mahallesine bağlı Atlı Spor Kulübü'nün hemen batısında, “Çamlıca” olarak bilinen lokasyonda 40 yıldan beri devam eden mülkiyet problemleri ve imar uygulamaları sorunları çözdük.”

“Genç nüfusumuz çok değerli”

Yüreğir’in 940 bin dekar alanı kaplayan ovada büyük tarımsal zenginliğe ve 410 bin dolayındaki nüfusu ile büyük bir insan kaynağına sahip olduğunu bildiren Kocaispir, ilçede 150 binden fazla genç bir potansiyelin yaşadığını, bunun Adana’nın vizyonuna değer katabileceğini söyledi. Kocaispir, Yüreğir Belediyesi’nin topraksız tarım uygulamaları, seracılık uygulamaları, ağaç aşılama ve ağaç budama gibi farklı alanlarda vatandaşlara kurslar da verdiğini sözlerine ekledi.

“Biyobozunur tesisi ile toprağı koruyoruz”

Toprağın ve çevrenin korunması konusunda da hassasiyet gösterdiklerini bu amaçla “Biyobozunur” tesisi kurduklarını dile getiren Kocaispir, “Sebze hallerinden ve semt pazarlarından atık sebze ve meyveleri topluyor, bakımı yapılan ağaçlardan kesilen dal atıklarıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 16 hafta süren işlemin ardından ürettiğimiz madde toprağı rehabilite ediyor.

Özellikle yangından etkilenen bölgelerde toprağın kendini yenilemesine doping etkisi yapıyor, katkı sağlıyor” dedi. Kocaispir, şöyle devam etti: “Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılarla ortak bir çalışma yaptık, buğdayda ve mısırda inanılmaz verim artışları gerçekleşti. Şu anda 4 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik, yarısını kendi park ve bahçelerimizde kullandık, bir kısmıyla demonstrasyon çalışması gerçekleştirdik ve bazı tarım işletmelerine örnek olmak üzere verdik.

Biyobozunur tesisinin modern hale gelmesi noktasında birkaç eksik var, büyük bir kantar ve dal kırma makinesi aldık. Biyobozur tesislerinin yanında, sokak köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geri dönüşüm yoluyla kedi ve köpek maması üreten bir tesisi hayata geçirdik. Özellikle büyük otellerden ve büyük kurumlardan bu konuda destek alıyoruz. Çevre mühendisleri ile veterinerlerimizin gözetiminde mama üretimi gerçekleştiriyoruz.”