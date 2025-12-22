Enerjide ‘yüz’ler değişiyor 100 kadın lider geliyor
"Liderlikte Kadın Yüz’ü” programını başlatan Zorlu Enerji, 8 ay boyunca genç kadınların liderlik yolculuğunu destekleyecek. Program kapsamında 18-30 yaş aralığında 100 kadına eğitim ve mentörlük desteği verilecek. İlk yılın ardından modelin ölçeklenerek büyütülmesi hedefleniyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu doğrultusunda bir adım atan Zorlu Enerji, enerji sektöründe kadın temsilini artırma hedefiyle Turkishe ve YeniBirLider iş birliğiyle “Liderlikte Kadın Yüz’ü” programını başlattı. 8 ay sürecek programla Türkiye’nin dört bir yanından 18-30 yaş aralığında 100 genç kadın, geleceğin lideri olmak için eğitim ve mentorluk alacak.
Genç kadınların liderlik yolculuğunu desteklemeyi amaçlayan program kapsamında, eğitim alan kadınlar rol model buluşmalarıyla da liderliğe hazırlanacak. Zorlu Enerji’nin Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve Eşit Bi’Hayat yaklaşımıyla uyumlu olarak tasarlanan program, genç kadınların erken yaşlarda mentorluk, rol model teması ve çok boyutlu liderlik deneyimiyle güçlenmesini hedefliyor. Program kapsamında katılımcılar, mentorluk görüşmeleri, eğitim modülleri, rol model buluşmaları ve proje geliştirme süreçlerini içeren uzun soluklu bir gelişim sürecine dâhil olacak.
50 saatlik bir eğitim verilecek
Programın mentorluk yapısı, C-level yöneticiler ve farklı sektörlerden liderlerin yer aldığı geniş bir mentor havuzuna dayanıyor. Eğitimlerin Mini MBA yaklaşımıyla kurgulandığı programda, liderlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik, teknoloji, finansal okuryazarlık, iletişim ve kariyer tasarımı gibi başlıkları kapsayan programda, yıl boyunca ortalama 50 saatlik bir eğitim içeriği sunulacak. Girişimcilik odağı da programın ana bileşenleri arasında yer alıyor.
Katılımcıların geliştirdikleri proje ve girişim fikirlerinin ekosistemle buluşturulması için mentorluk ağı ve partner kurumlarla temas imkânı sağlanacak. Programın sosyal etkisi, mentorluk görüşmeleri, eğitim katılımı, proje çıktıları, topluluk etkileşimi ve görünürlük artışı başlıklarını kapsayan çok boyutlu bir SROI modeliyle izlenecek. İlk yılın ardından modelin ölçeklenerek büyütülmesi hedefleniyor.
Zorlu Enerji'de kadın gücü yüzde 30’a çıkacak
Programın lansmanında konuşan ve enerji sektörünün, tarihsel olarak düşük kadın temsiliyle anılan alanlardan biri olmaya devam ettiğini söyleyen Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Türkiye genelinde enerji sektöründe kadın istihdam oranı yaklaşık yüzde 12 seviyesinde bulunurken Zorlu Enerji Grubu, bu oranı kurum bünyesinde yüzde 26’ye taşıdı. 2030 yılına kadar kadın istihdam oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Programın kurumsal dönüşümle olan bağını anlatan Yener, “Enerji dönüşümünü kapsayıcı ve eşit temsili önceleyen bir liderlik anlayışıyla, yatırımlar ve teknolojilerle birlikte ele alıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım, dönüşümün kalıcı etkisini güçlendiriyor.
‘Liderlikte Kadın Yüz’ü’ Programı, genç kadınların potansiyellerini görünür kılmayı ve karar alma süreçlerine daha güçlü katılmalarını destekleyen önemli bir adım” diye konuştu. Yener, “Liderlikte Kadın Yüz’ü” programının, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güçlü bir örneği olarak, genç kadın liderliğini destekleyen kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna katkı sunmayı amaçladığını vurguladı. Yener, “Genç kadınların kariyer yolculuğuna eşlik etmek değil, değişen, dönüşen iş dünyasında destek veren olmak istiyoruz” dedi. Programın tanıtımında bir sunum yapan global teknoloji lideri & iş insanı Ayşegül İldeniz, yapay zeka ile birlikte “uzmanlıkların” bir öneminin kalmayacağını söyleyerek, farklılık sunabilen liderlerin öne çıkacağını belirtti.