Enerjide ‘yüz’ler değişiyor 100 kadın lider geliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Toplumsal cinsiyet eşitli­ği vizyonu doğrultusunda bir adım atan Zorlu Ener­ji, enerji sektöründe kadın temsi­lini artırma hedefiyle Turkishe ve YeniBirLider iş birliğiyle “Lider­likte Kadın Yüz’ü” programını baş­lattı. 8 ay sürecek programla Tür­kiye’nin dört bir yanından 18-30 yaş aralığında 100 genç kadın, ge­leceğin lideri olmak için eğitim ve mentorluk alacak.

Genç kadınların liderlik yolculuğunu desteklemeyi amaçlayan program kapsamında, eğitim alan kadınlar rol model bu­luşmalarıyla da liderliğe hazırla­nacak. Zorlu Enerji’nin Akıllı Ha­yat 2030 vizyonu ve Eşit Bi’Hayat yaklaşımıyla uyumlu olarak tasar­lanan program, genç kadınların er­ken yaşlarda mentorluk, rol mo­del teması ve çok boyutlu liderlik deneyimiyle güçlenmesini hedef­liyor. Program kapsamında katı­lımcılar, mentorluk görüşmeleri, eğitim modülleri, rol model buluş­maları ve proje geliştirme süreçle­rini içeren uzun soluklu bir gelişim sürecine dâhil olacak.

50 saatlik bir eğitim verilecek

Programın mentorluk yapısı, C-level yöneticiler ve farklı sek­törlerden liderlerin yer aldığı ge­niş bir mentor havuzuna dayanı­yor. Eğitimlerin Mini MBA yakla­şımıyla kurgulandığı programda, liderlik, girişimcilik, sürdürülebi­lirlik, teknoloji, finansal okurya­zarlık, iletişim ve kariyer tasarımı gibi başlıkları kapsayan program­da, yıl boyunca ortalama 50 saat­lik bir eğitim içeriği sunulacak. Gi­rişimcilik odağı da programın ana bileşenleri arasında yer alıyor.

Ka­tılımcıların geliştirdikleri proje ve girişim fikirlerinin ekosistemle buluşturulması için mentorluk ağı ve partner kurumlarla temas im­kânı sağlanacak. Programın sosyal etkisi, mentorluk görüşmeleri, eği­tim katılımı, proje çıktıları, toplu­luk etkileşimi ve görünürlük artışı başlıklarını kapsayan çok boyutlu bir SROI modeliyle izlenecek. İlk yılın ardından modelin ölçeklene­rek büyütülmesi hedefleniyor.

Zorlu Enerji'de kadın gücü yüzde 30’a çıkacak

Programın lansmanında konuşan ve enerji sektörünün, tarihsel olarak düşük kadın temsiliyle anılan alanlardan biri olmaya devam ettiğini söyleyen Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Türkiye genelinde enerji sektöründe kadın istihdam oranı yaklaşık yüzde 12 seviyesinde bulunurken Zorlu Enerji Grubu, bu oranı kurum bünyesinde yüzde 26’ye taşıdı. 2030 yılına kadar kadın istihdam oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Programın kurumsal dönüşümle olan bağını anlatan Yener, “Enerji dönüşümünü kapsayıcı ve eşit temsili önceleyen bir liderlik anlayışıyla, yatırımlar ve teknolojilerle birlikte ele alıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım, dönüşümün kalıcı etkisini güçlendiriyor.

‘Liderlikte Kadın Yüz’ü’ Programı, genç kadınların potansiyellerini görünür kılmayı ve karar alma süreçlerine daha güçlü katılmalarını destekleyen önemli bir adım” diye konuştu. Yener, “Liderlikte Kadın Yüz’ü” programının, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güçlü bir örneği olarak, genç kadın liderliğini destekleyen kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna katkı sunmayı amaçladığını vurguladı. Yener, “Genç kadınların kariyer yolculuğuna eşlik etmek değil, değişen, dönüşen iş dünyasında destek veren olmak istiyoruz” dedi. Programın tanıtımında bir sunum yapan global teknoloji lideri & iş insanı Ayşegül İldeniz, yapay zeka ile birlikte “uzmanlıkların” bir öneminin kalmayacağını söyleyerek, farklılık sunabilen liderlerin öne çıkacağını belirtti.