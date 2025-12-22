“Maliyetleri ölçmek imkânsız hale geldi”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Birçok parametrey­le savaştıklarını ve terazinin dengeye gelemediğini kay­deden Koralı, “Resto­ranlarda maliyet artışını ölç­mek artık imkânsız hale geldi, herkes günü kurtarmaya çalı­şıyor. Personel maaşları dün­yada cironun %25’ine denk gelirken, bizde %45-50 ban­dında bulunuyor. Yüzde 2-3 olması gereken enerji ise şu anda %8-9’larda. Bir ürünün Antalya’dan İstanbul’a gelme­si üretiminden daha yüksek fiyata mal oluyor. Maliyetle­rin bu kadar yüksek olması­na rağmen ne çalışan, ne işve­ren memnun. Bunların yansı­masından dolayı müşteri de memnun değil. Bu işin kaza­nanı ve bu işten fayda sağla­yan yok” dedi.

Kişi sayısı ve harcamalar %40 düştü

İşçilik maliyelerinin çok art­tığına belirten Koralı, bu yıl ge­çen yıla göre enflasyondan do­layı restoranlarda ciro artışı olsa da giren kişi sayısı ve kişi başı harcama miktarında %40 düşüş yaşandığına vurgu yap­tı. Koralı, “Müşteriler daha az dışarı çıkıyor ve çıktıklarında da daha az harcıyor. Restora­na giren kişi sayısının azalma­sından kaynaklı bir iş kaybı ya­şanıyor. Hem giren sayısında düşüş var hem de kişi başı har­camada. Örnek vermek gere­kirse gelen adam iki şişe içiyor­sa şimdi iki kadeh içmeye baş­ladı. Bir de eskiden haftada 3-4 kez dışarı çıkanlar şimdi haf­tada bir çıkıyor. Haftada bir çı­kan ayda bir çıkıyor. İş yemek­lerinin sayısı da düştü. Bu da iş kaybına neden oluyor. Ciroda artış var ama kârlılık yok” diye konuştu.

“5 yıldızlı otele paket yemek söyleyen var”

Bu yıl turizmin güneyde geç başladığını ve asıl sıkıntının gelen turistin kalitesiz olma­sından kaynaklandığına vurgu yapan Koralı, “Artan maliyetler ve kurların düşük kalmasını da üstüne koyunca pahalı kalıyo­ruz ve satış yapamıyoruz. Ge­len turist de ucuz turist, 5 yıl­dızlı otelin lobisine paketli köf­te ve pide söyleyen var. Kaliteyi korurken kalitesiz turistin gel­mesi istemesek de kaliteyi dü­şürüyor” ifadelerini kullandı.

Sektördeki bahşiş sorununa da değinen Koralı, bugün bah­şişlerin yüzde 90’ının kredi kartı ile ödendiğini, bahşiş ko­nusunun kayıt altına alınması­nın şart olduğunu ve bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı. Sektörde 2 milyon personelin çalıştığını aktaran Koralı, “Ailelerin de eklenme­siyle 8 milyon kişiye ekmek sağlıyor. Servis ücreti ise yasal bir mevzuata bağlı, 1967 yılın­da çıkan bir kanunda bu belir­tilmiş durumda. Çünkü bazı iş­letmeler hala yüzdelik ücret ile çalışıyorlar, burada sistemi kö­tüye kullananlar var. Asıl bun­ların cezalandırılması gerekir­ken, tüm sektör töhmet altın­da bırakılıyor” açıklamasında bulundu.

İlk üç ay son 25 yılın en kötüsü oldu

Bu yılın ilk 3 ayının son 25 yılın en kötü 3 ayı olduğunu ifade eden İTO Restoranlar ve Yiyecek İçecek Komite Üyesi Yücel Özalp, ocak şubat ayının düşük aylar olması, ardından mart-nisan ayında operasyonlar ve Ramazan ayının gelmesi sektörün ağır bir darbe almasına neden olduğunu iletti. Sektörün pandemide büyük kayıp yaşadığını ve ardından herkesin kendini dışarı atmasıyla 2022’de çok iyi bir yıl geçirdiklerini dile getiren Özalp, “2022'den sonra filim koptu ve son üç yıldır kayıp yaşanıyor. 2026 'yı zor ama dengenin sağlanacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. Kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Öte yandan, Pandemide köyüne gidenler geri gelmek istiyor ama ev kiralarının yüksekliğinden dolayı dönemiyorlar. İş öğrenmiş kalifiye adamları kaybettik” dedi.