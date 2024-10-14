Fintekte oyunun kuralları değişecek

Birol BOZKURT

Finansal teknoloji (fin­tek) sektörü, teknolo­jinin hızla gelişmesi ve tüketici taleplerinin değişme­siyle birlikte her geçen gün da­ha da büyüyor. Bu bağlamda dinamik bir sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi hedef­leyen Rubikpara, yenilikçi çö­zümler ve teknolojik gelişme­lerle öne çıkmayı planlıyor. Ru­bikpara’nın CEO’su R. Yusuf Akbal ve Genel Müdürü İsma­il Sevinç ile şirketin büyüme hedeflerini ve sektörün geldi­ği son durumu konuştuk.

Yusuf Akbal finansal süreçleri kolay­laştırma hedefiyle yürütülen çalışmaları ve e-para alanına giriş planlarını açıklarken KO­Bİ'lerin dijital ticaretteki kat­kılarına dikkat çekti. Rubikpa­ra Genel Müdürü İsmail Sevinç ise günümüzde başarılı bir iş modelinin, yenilikçi yazılım­lara bağlı olduğunu vurgulaya­rak, “Şu anda kendi yazılımı­mız ne kadar iyi ve yenilikçi ise işlerimiz de o kadar hari­ka gidiyor. FizikiPOS’u pi­yasaya sürdük ve aktif bir şekilde çalışıyor. Soft POS tarafını da çok yakın­da piyasaya sürece­ğiz” dedi.

Sevinç, şirketin hedeflerinin yanı sı­ra sunduğu hizmetlerin de önemine dikkat çekti. “14 banka ile entegrasyon halindeyiz ve tüm kart aile­lerine hizmet sunarak geniş bir müşteri yel­pazesine hitap ediyoruz. 2025 yılında e-para alanına girmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"150 milyon TL yatırım planlıyoruz"

Rubikpara’nın CEO’su R. Yusuf Akbal ise fintek ekosis­teminin büyüklüğüne dikkat çekerek, sektördeki gelişme­lerin önemini vurguladı. “Fin­tek ekosistemi, ülke ekonomi­si için büyük bir sanayi kolu haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada, bankaların, holding­lerin ve teknoloji şirketlerinin ‘fintek şirketi’ olma girişimle­ri var. Yurt içi ve yurt dışı yatı­rımlar milyar dolar seviyesin­de bir sektörü oluşturdu,” diye belirtti. Akbal, “Holdingimiz bu işe 150 milyon liralık bir yatı­rım bütçesi ayırdı ve yılsonu­na kadar ek 50 milyon TL daha yatırım alacağız” diye konuştu.

"3-3,5 milyar TL hacim hedefliyoruz"

Rubikpara’nın büyüme stra­tejilerini anlatan Akbal, “Sek­tördeki dinamiklerin sürek­li değiştiği bir ortamda, biz de bu duruma uyum sağlamak zo­rundayız. 2024’ten itibaren sektördeki ilk beş şirket ara­sında yer almayı ve 3-3,5 mil­yar TL’lik hacim elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

“Yurtdışına açılma hedefimiz var”

Dijital tabanlı yapıları sayesin­de global ölçekte ölçeklene­bilir bir şirket olma vizyonla­rına sahip olduklarını belirten Rubikpara CEO’su Yusuf Akbal, “Yurtdışına açılma hedefimiz var. EMEA bölgesi ve Balkanlar gibi gelişen ülkelerle iş birliği yapma olasılığımız yüksek. Bu bölgelerdeki yerel partnerler­le iş birliği yaparak, Rubikpa­ra’nın potansiyelini artırmayı planlıyoruz.

Rubikpara, sağ­ladığı yenilikçi çözümler ve büyüme stratejileri ile fintek ekosistemindeki yerini güç­lendirmeye devam ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde sektördeki etkisini artırmayı hedefliyor ve global pazarda da kendine yer edinmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, Rubikpara’nın sürdürü­lebilir büyüme hedefle­ri ve dijital dönüşüm odaklı yaklaşımı, sektördeki diğer oyuncular için de örnek teşkil edebilir" dedi.

“Kredi kartı ile ilk arsa satışını yaptık”

Rubikpara, dijital dönüşüm süreçlerini finansal dönüşüm ile birleştirmeyi hedefliyor. Akbal, “Örneğin, kredi kartıyla arsa satışı gerçekleştirdik. Bu, insanların tasarrufa yönelmesine destek oluyor. Eskiden ipotekli konut satışlarının konut satışlarındaki payı yüzde 50’leri görürken, şu an yüzde 10’un altında. Bu da, konut kredilerinin artık ulaşılabilir bir şey olmaktan çıktığını gösteriyor. Şirket olarak, 'one stop payment provider' olma hedefi ile farklı iş modellerine çözümler sunuyoruz. “B2E, B2B ve B2C alanında çalışarak, şirketlerin ya da bireylerin tüm ödeme ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.