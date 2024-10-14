Fintekte oyunun kuralları değişecek
Fintek sektörü, sürekli gelişen teknolojik çözümler ve yeni düzenlemelerle şekilleniyor. 2025’te e-para sektörüne adım atmaya hazırlanan Rubikpara, fiziki POS ve Soft POS çözümleriyle de pazardaki rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Rubikpara, CEO’su R. Yusuf Akbal ve Genel Müdür İsmail Sevinç, şirketin büyüme stratejilerini anlattı.
Birol BOZKURT
Finansal teknoloji (fintek) sektörü, teknolojinin hızla gelişmesi ve tüketici taleplerinin değişmesiyle birlikte her geçen gün daha da büyüyor. Bu bağlamda dinamik bir sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefleyen Rubikpara, yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmelerle öne çıkmayı planlıyor. Rubikpara’nın CEO’su R. Yusuf Akbal ve Genel Müdürü İsmail Sevinç ile şirketin büyüme hedeflerini ve sektörün geldiği son durumu konuştuk.
Yusuf Akbal finansal süreçleri kolaylaştırma hedefiyle yürütülen çalışmaları ve e-para alanına giriş planlarını açıklarken KOBİ'lerin dijital ticaretteki katkılarına dikkat çekti. Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç ise günümüzde başarılı bir iş modelinin, yenilikçi yazılımlara bağlı olduğunu vurgulayarak, “Şu anda kendi yazılımımız ne kadar iyi ve yenilikçi ise işlerimiz de o kadar harika gidiyor. FizikiPOS’u piyasaya sürdük ve aktif bir şekilde çalışıyor. Soft POS tarafını da çok yakında piyasaya süreceğiz” dedi.
Sevinç, şirketin hedeflerinin yanı sıra sunduğu hizmetlerin de önemine dikkat çekti. “14 banka ile entegrasyon halindeyiz ve tüm kart ailelerine hizmet sunarak geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyoruz. 2025 yılında e-para alanına girmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
"150 milyon TL yatırım planlıyoruz"
Rubikpara’nın CEO’su R. Yusuf Akbal ise fintek ekosisteminin büyüklüğüne dikkat çekerek, sektördeki gelişmelerin önemini vurguladı. “Fintek ekosistemi, ülke ekonomisi için büyük bir sanayi kolu haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada, bankaların, holdinglerin ve teknoloji şirketlerinin ‘fintek şirketi’ olma girişimleri var. Yurt içi ve yurt dışı yatırımlar milyar dolar seviyesinde bir sektörü oluşturdu,” diye belirtti. Akbal, “Holdingimiz bu işe 150 milyon liralık bir yatırım bütçesi ayırdı ve yılsonuna kadar ek 50 milyon TL daha yatırım alacağız” diye konuştu.
"3-3,5 milyar TL hacim hedefliyoruz"
Rubikpara’nın büyüme stratejilerini anlatan Akbal, “Sektördeki dinamiklerin sürekli değiştiği bir ortamda, biz de bu duruma uyum sağlamak zorundayız. 2024’ten itibaren sektördeki ilk beş şirket arasında yer almayı ve 3-3,5 milyar TL’lik hacim elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
“Yurtdışına açılma hedefimiz var”
Dijital tabanlı yapıları sayesinde global ölçekte ölçeklenebilir bir şirket olma vizyonlarına sahip olduklarını belirten Rubikpara CEO’su Yusuf Akbal, “Yurtdışına açılma hedefimiz var. EMEA bölgesi ve Balkanlar gibi gelişen ülkelerle iş birliği yapma olasılığımız yüksek. Bu bölgelerdeki yerel partnerlerle iş birliği yaparak, Rubikpara’nın potansiyelini artırmayı planlıyoruz.
Rubikpara, sağladığı yenilikçi çözümler ve büyüme stratejileri ile fintek ekosistemindeki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde sektördeki etkisini artırmayı hedefliyor ve global pazarda da kendine yer edinmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, Rubikpara’nın sürdürülebilir büyüme hedefleri ve dijital dönüşüm odaklı yaklaşımı, sektördeki diğer oyuncular için de örnek teşkil edebilir" dedi.
“Kredi kartı ile ilk arsa satışını yaptık”
Rubikpara, dijital dönüşüm süreçlerini finansal dönüşüm ile birleştirmeyi hedefliyor. Akbal, “Örneğin, kredi kartıyla arsa satışı gerçekleştirdik. Bu, insanların tasarrufa yönelmesine destek oluyor. Eskiden ipotekli konut satışlarının konut satışlarındaki payı yüzde 50’leri görürken, şu an yüzde 10’un altında. Bu da, konut kredilerinin artık ulaşılabilir bir şey olmaktan çıktığını gösteriyor. Şirket olarak, 'one stop payment provider' olma hedefi ile farklı iş modellerine çözümler sunuyoruz. “B2E, B2B ve B2C alanında çalışarak, şirketlerin ya da bireylerin tüm ödeme ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.